Superintendencia de Sociedades presentó los resultados del estudio más reciente sobre la industria turística en Colombia

Las diversas empresas del sector lograron un gran desempeño en el mercado.

Manuel Santiago Sánchez González

19 de diciembre de 2025, 12:15 a. m.
La industria de turismo mueve miles de millones de pesos en el país.
La industria de turismo mueve miles de millones de pesos en el país.

La Superintendencia de Sociedades presentó los resultados del estudio más reciente sobre la industria turística en Colombia, correspondiente a la vigencia 2024.

Este análisis, ensamblado en una herramienta interactiva de Power BI para su consulta dinámica, hace parte del proceso de transformación digital de la entidad, orientado a ofrecer información estratégica de manera ágil, transparente y accesible para los grupos de interés.

Fachada Supersociedades
La entidad compartió el más reciente informe. Foto: Supersociedades

El estudio se desarrolló teniendo en cuenta el comportamiento económico y financiero del sector, evidenciando su papel como uno de los motores más dinámicos de la economía nacional. En total, se analizaron 773 sociedades distribuidas en cinco categorías: actividades, gastronomía, hospedaje, otros y transporte.

Estas empresas consolidaron ingresos globales por $24.674.874.018 y ganancias integrales por $789.006.252, reflejando un crecimiento significativo en el sector, acorde con la evolución económica y financiera del país.

En cuanto a la participación regional en ingresos totales, destacan Bogotá – Cundinamarca (56,72 %), Antioquia (14,86 %) y la Costa Atlántica (12,38 %), que concentran el 83,96 % del total. Este comportamiento evidencia el dinamismo turístico y la consolidación del mercado HORECA (hoteles, restaurantes y cafés) en dichas zonas geográficas.

Por categorías, los ingresos totales del sector se distribuyen así: gastronomía (52,49 %), hospedaje (22,99 %) y transporte (14,05 %), sumando en conjunto el 89,53 %, lo que confirma el auge en la recepción de turistas nacionales y extranjeros.

Respecto a las ganancias totales por actividad económica, sobresalen el alojamiento en hoteles (49 %) del total de las ganancias del sector; el expendio por autoservicio de comidas preparadas (19,53 %) y el expendio a la mesa de comidas preparadas (17,64 %), que en conjunto representan el 86,17 %, constituyendo un indicador clave para los grupos de interés.

Tejido empresarial colombiano: la radiografía de la SuperSociedades y los motores que impulsan las pequeñas empresas

El informe destaca que este escenario favorece la atracción de inversión extranjera directa, el fortalecimiento de la infraestructura turística y la implementación de herramientas digitales que aseguren la continuidad del crecimiento del sector.

Billy Escobar, Superintendente de Sociedades, destacó la importancia del informe.
Billy Escobar, superintendente de Sociedades, destacó la importancia del informe. Foto: Billy Escobar

“Este es el noveno informe económico que produce la Superintendencia de Sociedades en lo corrido del año, y refleja como la información que recibe la Entidad en su ejercicio de supervisión se transforma en datos con valor para el empresariado colombiano. Nuestro propósito es brindar herramientas que permitan que las empresas, en sus sectores y en sus regiones, puedan desarrollar análisis propios para comprender su contexto, fortaleciendo sus unidades productivas para la toma de decisiones informadas que impulsen la competitividad, la productividad y la sostenibilidad”, destacó el Superintendente de Sociedades.

