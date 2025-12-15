SuperSociedades anuncia millonaria sanción contra representante legal de Deportivo Pereira: esta es la razón

Durante la mañana de este 15 de diciembre, la Superintendencia de Sociedades anunció la imposición de una multa por unos $100.000.000 a Álvaro de Jesús López Bedoya, quien funge actualmente como el representante legal del Deportivo Pereira, luego de que desatendiera las ordenes impartidas por el organismo regulador.

De acuerdo con el comunicado de la entidad, esta indica que López habría hecho caso omiso a la instrucción de abstenerse de reconocer en la contabilidad el valor correspondiente a los derechos deportivos de trece (13) jugadores que no pertenecían a la sociedad.

Deportivo Pereira enfrenta una difícil situación. | Foto: Juan Sebastian Henao

Dichos jugadores estaban registrados a 31 de diciembre de 2022 por $9.573.247.868. También hizo caso omiso a la prohibición de participar con su voto en decisiones relacionadas con su propia gestión.

La Supersociedades también precisó que el incumplimiento de estas órdenes evidencia que el investigado actuó apartado del estándar de conducta del buen hombre de negocios y de manera desatenta frente a las directrices de esta Superintendencia y a la ley.

Adicional a ello, indicaron que estas actuaciones afectan la confianza de los usuarios en la información financiera, además de comprometer la transparencia y restar veracidad a los estados financieros que debe presentar la sociedad.

Supersociedades se pronunció tras la situación. | Foto: Supersociedades

“Nuestra misión es contribuir al crecimiento y preservación de las empresas, en beneficio de los grupos de interés, mediante acciones preventivas y de supervisión. Los administradores deben observar estrictamente los mandatos legales y cumplir las órdenes impartidas por esta autoridad, en razón a la importancia de la información financiera y contable, su responsabilidad frente a las partes de interés y su compromiso con un gobierno corporativo serio y robusto, especialmente en sociedades como el Deportivo Pereira F.C. S.A., reconocido club de fútbol con deportistas profesionales”, indicó Billy Escobar, superintendente de Sociedades.

Es importante recordar que hace algunos días, el Deportivo Pereira se acogió a la Ley 1116 de 2006, más conocida como Ley de Insolvencia Empresarial, con el fin de reorganizar sus finanzas y pagar sus deudas, que principalmente recaen en el aspecto salarial.