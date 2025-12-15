Suscribirse

Empresas

SuperSociedades anuncia millonaria sanción contra representante legal de Deportivo Pereira: esta es la razón

Esto es lo que dijo el organismo.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
15 de diciembre de 2025, 1:03 p. m.
El Deportivo Pereira vive una crisis institucional tras las denuncias por incumplimientos de pagos y aportes de seguridad social a sus jugadores.
El Deportivo Pereira vive una crisis institucional tras las denuncias por incumplimientos de pagos y aportes de seguridad social a sus jugadores. | Foto: Ministerio de Trabajo API

Durante la mañana de este 15 de diciembre, la Superintendencia de Sociedades anunció la imposición de una multa por unos $100.000.000 a Álvaro de Jesús López Bedoya, quien funge actualmente como el representante legal del Deportivo Pereira, luego de que desatendiera las ordenes impartidas por el organismo regulador.

De acuerdo con el comunicado de la entidad, esta indica que López habría hecho caso omiso a la instrucción de abstenerse de reconocer en la contabilidad el valor correspondiente a los derechos deportivos de trece (13) jugadores que no pertenecían a la sociedad.

Deportivo Pereira contra Llaneros.
Deportivo Pereira enfrenta una difícil situación. | Foto: Juan Sebastian Henao

Dichos jugadores estaban registrados a 31 de diciembre de 2022 por $9.573.247.868. También hizo caso omiso a la prohibición de participar con su voto en decisiones relacionadas con su propia gestión.

La Supersociedades también precisó que el incumplimiento de estas órdenes evidencia que el investigado actuó apartado del estándar de conducta del buen hombre de negocios y de manera desatenta frente a las directrices de esta Superintendencia y a la ley.

Contexto: Revelan lo que debe hacer Deportivo Pereira para evitar una presunta desaparición: Ministerio del Deporte fue claro

Adicional a ello, indicaron que estas actuaciones afectan la confianza de los usuarios en la información financiera, además de comprometer la transparencia y restar veracidad a los estados financieros que debe presentar la sociedad.

Fachada Supersociedades
Supersociedades se pronunció tras la situación. | Foto: Supersociedades

“Nuestra misión es contribuir al crecimiento y preservación de las empresas, en beneficio de los grupos de interés, mediante acciones preventivas y de supervisión. Los administradores deben observar estrictamente los mandatos legales y cumplir las órdenes impartidas por esta autoridad, en razón a la importancia de la información financiera y contable, su responsabilidad frente a las partes de interés y su compromiso con un gobierno corporativo serio y robusto, especialmente en sociedades como el Deportivo Pereira F.C. S.A., reconocido club de fútbol con deportistas profesionales”, indicó Billy Escobar, superintendente de Sociedades.

Contexto: SuperSociedades confirma que someterá a control al Deportivo Pereira

Es importante recordar que hace algunos días, el Deportivo Pereira se acogió a la Ley 1116 de 2006, más conocida como Ley de Insolvencia Empresarial, con el fin de reorganizar sus finanzas y pagar sus deudas, que principalmente recaen en el aspecto salarial.

Bogotá. Mayo 08 de 2025. Millonarios FC enfrenta a Deportivo Pereira, por encuentro válido de la Liga BetPlay I 2025 de la fecha 15, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. (Colprensa - Cristian Bayona).
Se acogieron a la forma de insolvencia. | Foto: Cristian Bayona

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Roomba se apaga tras décadas de liderazgo: del ícono del hogar inteligente a la bancarrota en Estados Unidos

2. Tolima vs. Junior por la final de la Liga Betplay: horario y dónde ver el partido en vivo

3. Nuevo tratamiento para la gonorrea: FDA aprueba nuevos antibióticos orales

4. FF.MM. no descartan denuncia contra la senadora Isabel Cristina Zuleta por obstrucción en operaciones militares

5. Médicos en Oslo encendieron las alarmas por el estado de salud de María Corina Machado: este es el diagnóstico

LEER MENOS

Noticias relacionadas

EmpresasSupersociedadesDeportivo Pereira

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.