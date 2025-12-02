Revelan lo que debe hacer Deportivo Pereira para evitar una presunta desaparición: Ministerio del Deporte fue claro

Empezó gris el mes de diciembre para Deportivo Pereira. Este martes, 2 de diciembre, el Ministerio del Deporte emitió un boletín de prensa donde actualizó la situación del cuadro matecaña, misma que ya era de público conocimiento desde hace meses atrás.

La crisis financiera de la institución desencadenó graves consecuencias, y una de ellas fue dejar de pagar a tiempo a los jugadores del plantel profesional y demás empleados que hacían parte de la empresa.

Pero este martes, la situación ya tocó fondo. Se dice que el Deportivo Pereira podría tener una supuesta desaparición, luego del llamado que le hizo el Ministerio del Deporte.

“El Ministerio del Deporte informa que, este martes 2 de diciembre, el proceso de notificación al Club Profesional Deportivo Pereira F.C. SA. de la resolución 001053 del 2 de diciembre de 2025, de conformidad con el artículo 67 y SS de la Ley 1427 de 2011, en la cual se ordena la suspensión del reconocimiento deportivo del Club Profesional Deportivo Pereira F.C.S.A., tras verificarse el incumplimiento de obligaciones laborales y tributarias, conforme al artículo 8 de la Ley 1445 de 2011”, arranca el documento.

Y siguen: “El Ministerio del Deporte reitera su compromiso con la transparencia, el cumplimiento normativo y la protección de los derechos laborales de los deportistas profesionales”.

“Asimismo, es garante del debido proceso rigiéndose por los principios de la administración pública hacia el organismo deportivo”, sentencian.

¿Qué debe hacer Deportivo Pereira para evitar una presunta desaparición?

El tema no para de ser tendencia en redes sociales, y uno de los que se pronunció al respecto fue el periodista Felipe Sierra. Por medio de su cuenta de X, explicó lo que debería hacer el Pereira para evitar una presunta desaparición.

“A partir de ahí tendrá 10 días para pagar las deudas y si persiste el incumplimiento, será cancelado el reconocimiento”.

“Una vez cancelado, la Dimayor procede a desafilar al club y su ficha, según los estatutos, desaparece”.

“Si vuelve, tendría que ser por un tema político (más ni estatutario), demostrando que todo está bajo el orden y regresaría a la segunda división”

Esos fueron los puntos expuestos por el periodista citado.

Siendo aún martes 2 de diciembre de 2025, Deportivo Pereira no se ha pronunciado al respecto. El último comunicado oficial que está en sus redes sociales es el del 26 de noviembre, donde anunciaron que la nueva empresa propietaria de la institución será Group Empresarios Full CCI Dubái Colombia S.A.S.