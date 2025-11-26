Un equipo de la Liga Betplay se movió rápidamente y confirmó cuáles son sus nuevos dueños en las redes sociales, luego de atravesar por una compleja crisis financiera que tuvo fuertes castigos por las entidades encargadas. La Dimayor, Ministerio del Deporte y Ministerio del Trabajo tuvieron que intervenir. La situación era muy difícil y la temporada la finalizó totalmente eliminado del ‘Todos contra Todos’ y con preocupación en la hinchada.

Se trata del Deportivo Pereira, club que terminó la campaña jugando con la Sub 20 por falta de pagos y sus figuras, como Carlos Darwin Quintero y el técnico Rafael Dudamel tuvieron que salir de inmediato tras el incumplimiento con los pagos correspondientes. La situación fue bastante crítica, a tal punto que el club estuvo con rumores de desaparecer.

Deportivo Pereira tuvo varios llamados de atención y circulares del Ministerio del Trabajo por la crisis económica que le impedía cumplirle los compromisos contractuales a los trabajadores. El 30 de octubre se le ordenó de inmediato paralizar todas las actividades y el Sub 20 tuvo que hacer acto de presencia. Esto permitió que los jugadores de la nómina principal quedaran en una especie de libertad y mirar otras alternativas.

Deportivo Pereira contra Llaneros. | Foto: Juan Sebastian Henao

Tras dos meses llenos de crisis y con las entidades estatales presionando, Deportivo Pereira, con su presidente Álvaro de Jesús López, comenzó a buscar el músculo financiero para adquirir al club ‘Matecaña’ en su totalidad y sanear las deudas y los compromisos de nómina. Tras semanas de búsqueda, una empresa del sector de los hidrocarburos aceptó la propuesta y ahora es la dueña del equipo cafetero.

Full CCI Dubai Colombia S.A.S. adquiere al Deportivo Pereira

En un comunicado de prensa, Deportivo Pereira confirmó que Full CCI Dubái Colombia SAS es la nueva dueña del equipo y que la rueda de prensa de presentación se hará en próximos días, apenas las personas encargadas lleguen desde Europa.

Comunicado del Deportivo Pereira. | Foto: Comunicado del Deportivo Pereira.

Esta compañía, con sede en Pereira, es una empresa que trabaja en el sector de los hidrocarburos, distribución de combustible y de gas. Según explican en medios oficiales digitales, se dedican a la distribución de productos petrolíferos, con presencia en Europa, Estados Unidos y Medio Oriente.

La empresa Full CCI Dubai Colombia S.A.S. sale registrada con persona natural de Albeiro Peña Peña, quien registra en documentos de la Agencia Nacional de Minería.

Pantallazo X: @JulianMCespedes | Foto: Pantallazo X: @JulianMCespedes