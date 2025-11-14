Suscribirse

Carlos Darwin Quintero fue presentado: lo hacen oficial en club para 2026 tras sonar en Millonarios, Santa Fe y otros más

El experimentado jugador firma tras salir de Deportivo Pereira.

Redacción Deportes
14 de noviembre de 2025, 6:53 p. m.
Carlos Darwin Quintero en el video de su presentación oficial con Millonarios
Carlos Darwin Quintero en el video de su presentación oficial. | Foto: Captura a video de @MillosFCoficial

Ha terminado de manera oficial la novela de Carlos Darwin Quintero en el Fútbol Profesional Colombiano, con la firma de su nuevo contrato para 2026.

El eliminado de los cuadrangulares finales, Millonarios, este 14 de noviembre le dio la bienvenida a su primera contratación.

Se trata del atacante que salió del Deportivo Pereira, negoció con los azules y parece haber sido estos quienes ganaron la puja a Independiente Santa Fe, rival de patio.

Comunicado oficial:

“Millonarios FC informa que, luego de completar su proceso de exámenes médicos y documentación, el jugador Carlos Darwin Quintero firmó su contrato con la institución hasta diciembre de 2026.

Darwin nació el 19 de septiembre de 1987 en Tumaco, Nariño y desde su debut como profesional en Deportes Tolima (2005) ha construido una carrera significativa, destacando en las principales ligas del continente junto a un historial marcado por su talento en momentos decisivos en los clubes que militó (Krylia Sovetov, Santos Laguna, Club América, Minnesota United, Houston Dynamo, América de Cali y Deportivo Pereira).

El ‘Científico del gol’ se distingue por su inteligencia para interpretar los espacios, su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno, su precisión en el último pase y su versatilidad en el frente de ataque que hacen de él un futbolista capaz de elevar el nivel competitivo del juego.

Así entonces, su llegada a Millonarios FC representa un movimiento estratégico y valioso no solo como refuerzo futbolístico, sino como una voz de experiencia al sumar jerarquía y liderazgo".

