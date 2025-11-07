¿Le gusta o no? Mackalister Silva dio su veredicto sobre el fichaje de Darwin Quintero en Millonarios

Mackalister Silva, capitán de Millonarios, se refirió a la ventana de transferencias del equipo azul pensando en la temporada 2026 y no omitió la pregunta sobre Carlos Darwin Quintero. El nombre del volante ofensivo tomó mucha fuerza en los últimos días y parece que es del gusto en la dirigencia e hinchada.

El capitán, luego de la eliminación en la Liga Betplay, fue a la zona mixta donde algunos medios partidarios de Millonarios lo esperaban. Además de lamentar los malos resultados del ‘Embajador’ en este 2025 y dejar una reflexión, le mandó un mensaje a Carlos Darwin Quintero y Gustavo Serpa.

Seguramente, la opinión de Mackalister Silva es tenida en cuenta entre los directivos y en la hinchada, que ya lo bautiza como uno de los ídolos del equipo en la historia. Para sorpresa de muchos, al volante ofensivo le gusta la idea de Carlos Darwin Quintero y cree que puede aportarle muchas cosas en el ataque azul.

Mackalister Silva durante el partido contra Once Caldas. | Foto: Cristian Bayona

En sus palabras, lo primero que dijo Mackalister Silva es que ojalá sea verdad lo de Carlos Darwin Quintero a Millonarios. Luego continuó diciendo que es un jugador que les puede aportar mucho, seguramente en la cancha y en el camerino, debido a su larga experiencia en el fútbol colombiano y el exterior.

Mackalister Silva aprobó el fichaje de Carlos Darwin Quintero en Millonarios

“Ojalá lo de Carlos Darwin sea verdad y que venga porque estoy seguro que un jugador de esos nos va a dar una mano impresionante”, puntualizó David Mackalister Silva en ‘Mundo Millos’ antes de lanzar una profunda reflexión por la eliminación de Millonarios.

#VOCES "Ojalá lo de Carlos Darwin sea verdad y que venga porque estoy seguro que un jugador de esos nos va a dar una mano impresionante": David Mackalister Silva #EstamosEnTodosLados pic.twitter.com/lDIlK40HAD — Mundo MILLOS (@MundoMillos) November 8, 2025

Las palabras de Mackalister tienen que ver con los rumores de los últimos días que abren la puerta para que Carlos Darwin Quintero salga del Deportivo Pereira rumbo a Millonarios. El volante que también pasó por América de Cali no seguirá en el Pereira y mira opciones en el fútbol colombiano.

Carlos Darwin Quintero se dispone a patear un penalti contra el Junior. | Foto: Colprensa

Los dirigentes azules parecen empalmar con la hinchada en Darwin Quintero, nombre que no es mal visto en la lista de refuerzos para 2026. El ‘Científico del Gol’, con gran paso por la MLS y Liga MX, tendría oferta sobre la mesa en próximos días desde Bogotá, siempre y cuando salga el brasileño Bruno Savio o el argentino Santiago Giordana, serios candidatos a dejar la disciplina azul en próximos días. Ahí se abriría una vacante en la zona ofensiva para Quintero.