Los primeros jugadores que Millonarios quiere sacar de inmediato luego de que llegaran como “refuerzos estrella”

Malas horas para Millonarios en el fútbol colombiano y de a poco va dejando un 2025 para el olvido. A mediados de año se fue Radamel Falcao García, no alcanzó finales, mucho menos títulos, varios jugadores lesionados y dejó fracasos y mucha furia en la hinchada por la mala situación. Los dirigentes, el cuerpo técnico y el bajón de nivel en varios futbolistas tiene a los fanáticos con los ‘pelos de punta’.

La situación no es fácil y parece que todo pasa por una seria reestructuración para volver a la competencia en el 2026, donde incluso se teme por quedar fuera de torneo internacional vía reclasificación. Los directivos quieren pasar la página y todo comenzaría por la salida de varios futbolistas, que en su momento fueron presentados como refuerzos estrella.

Según el periodista Alexis Rodríguez, Millonarios buscará la salida de dos futbolistas extranjeros en próximos días. Seguramente, apenas acabe el partido contra el Boyacá Chicó (última fecha), comenzarán los anuncios y las salidas en el club ‘Embajador’. Todo esto pasa porque los “refuerzos estrella” no cumplieron las expectativas o algunos ya cumplieron el ciclo.

Santiago Giordana se lamenta en El Campín. | Foto: Lina Gasca

El mencionado comunicador afirma que Millonarios quiere salir de al menos dos de los cuatro jugadores extranjeros que en este momento tiene en nómina. Es decir, las bajas para el próximo año pasarían por el uruguayo Guillermo De Amores, el costarricense Juan Pablo Vargas, el brasileño Bruno Savio o el argentino Santiago Giordana.

Pantallazo X. | Foto: Pantallazo X.

Millonarios quiere sacar a dos jugadores extranjeros para el 2026

Y es que los cuatro extranjeros mantienen gran cantidad de críticas en la hinchada. Juan Pablo Vargas protagonizó una de las mejores duplas con Andrés Llinás en el FPC, pero muchos fanáticos concuerdan que ya su ciclo está cumplido. Además, mantiene compromisos con la Selección Costa Rica en la Concacaf, que lo alejan de la competición con la camiseta azul.

Bruno Sávio ya es Azul, trae creatividad y precisión para mover los hilos del juego. 🎩Ⓜ️🎯 pic.twitter.com/ZOkOgLQFqT — Millonarios FC (@MillosFCoficial) July 31, 2025

Por su parte, el brasileño Bruno Savio causó expectativa tras el ‘cambio’ con Club Bolívar de La Paz. El equipo boliviano fichó a Daniel Cataño, mientras que Millonarios fue por el mineiro, por el que no se pelearon en Bolivia y le dieron vía libre a su salida. Este volante ofensivo ha aparecido muy poco en titulares y es propenso a lesiones.

El otro que es fuertemente criticado es el argentino Santiago Giordana, quien le ha costado aprovechar las oportunidades desde la titular y la suplencia. Apenas Leonardo Castro se fracturó el peroné, hubo vía libre para que se ganara a la hinchada, pero cada vez más se aleja de las gradas.

El otro que es criticado desde que llegó a Bogotá es el portero Guillermo De Amores. Le bastaron algunos partidos en la titular y muchos hinchas ya lo tildaron que por ningún lado era el reemplazo de Álvaro Montero. Ahora, está relegado en la lista y hasta Diego Novoa le ganó el lugar en el arco.

¡Guillermo De Amores ya es Azul! 🧤🔵



Reflejos, seguridad y jerarquía para custodiar el arco Embajador. Ⓜ️🔥 pic.twitter.com/oi3ul87WwZ — Millonarios FC (@MillosFCoficial) July 17, 2025