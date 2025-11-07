Millonarios va llegando a su fin en la Liga Betplay con discretos resultados y protestas continuas en la hinchada. La voz de los fanáticos se ha dejado ver fuertemente y los malos resultados mucho más. La furia aumenta contra los directivos Gustavo Serpa y Enrique Camacho y es que además de quedar eliminado prematuramente, son testigos de cómo un club descendido a la B hace de las suyas cuando ve la camiseta azul, al menos en esta temporada.

Primero, el mismo Envigado lo eliminó en la Copa Betplay en la fase de octavos de final. Un 1-0 en el global, luego de que en El Campín fuera incapacitado para al menos empatar la serie, costó muchas lágrimas y las críticas se sintieron en las gradas. Millonarios se retiró de este torneo con un fracaso grande. Días después, el club ‘Naranja’ consumó su descenso.

Ahora, en la penúltima fecha de la Liga Betplay, Millonarios salvó un empate cuando vio cerca la derrota. Un gol de Luis Ángel Díaz estaba llevando al límite al ‘Embajador’. Al final, Juan Carvajal ‘salvó los muebles’ con una anotación al minuto 78.

Imagen cortesía Millonarios. X. | Foto: X: @MillosFCoficial

De esta manera, Millonarios va a Bogotá con un 1-1 en el bolsillo que lo pone a pensar mucho en la tabla de la reclasificación. Suma 70 puntos en este listado y está a la espera de lo que pase durante la fecha 19 y en la última jornada del ‘Todos contra Todos’. Clubes como Junior de Barranquilla y Atlético Bucaramanga pelean con el club azul y sí jugarán los cuadrangulares semifinales.

La tabla de la reclasificación 2025

Santa Fe es el único equipo que aparece pero no cuenta debido a que fue campeón en la Liga Betplay I-2025 y ya tiene cupo a Copa Libertadores asegurado.

Cabe recordar que los dos mejores de la reclasificación que no sean campeones irán a la fase previa del torneo de la Conmebol y los tres siguientes irán a la Copa Sudamericana, más el campeón de la Copa Colombia. Es aquí donde Millonarios se aferra a milagros para estar.

Leonardo Castro celebra con Helibelton Palacios. | Foto: Lina Gasca

Con el empate en Envigado, Millonarios suma 70 puntos y está obligado a vencer a Boyacá Chicó en la última fecha para alejarse de Junior de Barranquilla y Atlético Bucaramanga. El club bumangués tiene 63 unidades y estará en cuadrangulares, mientras que el ‘Tiburón’ lleva 69. Esta lucha se da en la parte media de la reclasificación que reparte los boletos a la Copa Sudamericana.