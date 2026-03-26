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Las redes sociales destruyen a Camilo Vargas por su actuación ante Croacia: “El suplente de Montero”

Camilo Vargas no la pasa bien en el partido contra Croacia en Orlando.

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William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

26 de marzo de 2026, 8:26 p. m.
Momento de la mala salida de Camilo Vargas
Momento de la mala salida de Camilo Vargas Foto: Getty Images

El portero Camilo Vargas sufre contra Croacia y vive una verdadera pesadilla tras sus actuaciones en el amistoso internacional que se juega en Orlando, Estados Unidos. Usuarios en las redes sociales se pronunciaron y las palabras no son para nada alentadoras.

El partido va 2-1 y los ojos se colocan más que nada en el segundo gol de Croacia antes de finalizar el primer tiempo. Sobre el minuto 42, hubo un tiro de esquina a favor de los croatas y fue el gol de Igor Matanovic de cabeza para decretar la ventaja a los europeos.

El detalle que todos critican es la mala salida de Camilo Vargas en ese tiro de esquina, pues no midió la pelota, salió a destiempo y dejó la portería libre para que Matanovic solamente tuviera que esperar el balón y dejar el 2-1 en el marcador.

Momento de la salida de Camilo Vargas.
Momento de la salida de Camilo Vargas. Foto: Getty Images

Por si fuera poco, Jhon Lucumí tuvo un desafortunado momento en el 1-1 cuando un croata remató y la pelota dio en uno de sus pies. El efecto dejó sin posibilidades a Camilo Vargas, que ya iba para el otro palo. Luka Vuscovic le encontró la perfección a su sutil remate cuando se dio el desvío, que le dio la tranquilidad a una Croacia que quería empatar lo más pronto posible.

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Las redes destruyen a Camilo Vargas

Las palabras no son las mejores. Muchos en la red social X piden, por ejemplo, a Álvaro Montero en la titular. El arquero guajiro ha podido tener minutos en Vélez Sarsfield en Argentina y llega motivado a esta convocatoria. Los fanáticos del guardameta piensan que es el momento para que toque la titularidad.

Memes de redes sociales.
Memes de redes sociales. Foto: Memes de redes sociales.

Otros lo toman como una burla y resaltan su bajo nivel en la jornada de hoy.

Los hinchas de la Selección Colombia ya eligieron al peor de la noche, y es posible que, contra Francia el 29 de marzo, haya una variante en la portería con Montero o David Ospina.

Algunas frases contra Álvaro Montero

  • “Camilo compró ticket para ser el suplente de Montero”.
  • “Montero debe tapar en el mundial”.
  • “Camilo Vargas hoy en modo Kevin Mier”.
  • “Gol de Camilo Vargas”.
  • “Ir con Camilo Vargas al Mundial debe ser considerado genocidio”.
  • “Camilo Vargas es un exjugador”.