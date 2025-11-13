Revelan primera respuesta de Wilmar Barrios al ofrecimiento de Millonarios

Millonarios planificaría su 2026 basándose en lo mal que le fue durante el 2025. Por eso, los refuerzos de categoría pintan como prioridad en la directiva, y la prensa deportiva nacional filtra un nombre con pasado en Selección Colombia.

Se trata de Wilmar Barrios, volante cafetero al servicio del Zenit de San Petersburgo ruso. La información la entregó el periodista Guillermo Arango en su canal de YouTube. Se trata de uno de los comunicadores que más conoce sobre la actualidad del elenco azul.

Wilmar Barrios dio primera respuesta al ofrecimiento de Millonarios.

Arango reveló que, en principio, Wilmar Barrios le dijo que no a Millonarios. No obstante, aclaró que si el cuadro embajador busca un nombre de esa categoría, y con pasado en Selección Colombia, puede que quiera dar un golpe en el mercado con uno o dos jugadores reconocidos, taquilleros, para 2026.

“Estaban buscando jugadores importantes, de cierto talante internacional para esa posición (volante). Uno ya les dijo que no, juega en Rusia y les dijo que no: Wilmar Barrios. Ojalá, si Millonarios está buscando a Wilmar Barrios, es porque están buscando a uno así; igual o mejor para esa posición del campo”, arrancó afirmando Guillo.

Y sentenció: “Creo que Millonarios sí necesita un nombre que mueva el torniquete. Uno o dos, porque la hinchada está cansada, y por eso esa obsesión de reforzar la mitad del campo, porque están conscientes que Millonarios tiene un equipo de tiernitos, de jugadores buena gente y queridos”.

Según reporta Transfermarkt, web especializada en los valores de mercado en el mundo fútbol, Wilmar Barrios tiene contrato con Zenit de San Petersburgo hasta junio de 2027, es decir, le quedan poco más de un año y seis meses allí para poder salir libre.

Barrios tiene 32 años y ostenta un precio de 8 millones de euros actualmente. Está lejos del máximo que alcanzó, en diciembre de 2019, llegando a los 20 millones de euros. Sin embargo, se desconoce cómo sería el negocio entre Millonarios y Zenit: ¿préstamo o compra?

Wilmar Barrios con los colores del Zenit ruso. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Millonarios se mueve luego de la eliminación

La rápida salida de Millonarios, quedando fuera de los cuadrangulares finales en la Liga BetPlay 2025-ll, lleva a que la directiva embajadora se esté moviendo en el mercado. Han salido nombres a la luz; incluso, el mismo Guillo Arango afirmó que los azules de Bogotá abrían reactivado su interés por contratar a Mateo García, volante de Once Caldas.