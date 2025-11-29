Millonarios le ha madrugado al 2026 con el inicio de la pretemporada, mientras se siguen disputando las finales de Liga BetPlay del Torneo Finalización del año en curso.

Desde el pasado viernes, quienes siguen siendo parte del plantel tuvieron que presentarse para exámenes médicos, pruebas y otros chequeos de cara al inicio de actividades.

Este sábado el grupo fue citado para la primera práctica en campo al mando del entrenador, Hernán Torres. Este tuvo a cargo a sus dirigidos, entre los que ya estuvo el primer refuerzo, Carlos Darwin Quintero.

Carlos Darwin Quintero ya viste los colores de Millonarios | Foto: Captura a X @MillosFCoficial

Quien llegó como libre tras un paso desafortunado en temas contractuales con Deportivo Pereira es el primer nuevo nombre que tiene el conjunto azul para pensar en una recuperación el año entrante.

El 2025 fue un año sumamente complicado para los embajadores, con eliminación ad portas de ir a la final en el primer semestre e imposibilidad de jugar los cuadrangulares de la segunda parte del año por no sumar los puntos suficientes para entrar al grupo de los ocho.

Hinchas celebran, pero exigen más

Si bien faltan aún muchas más incorporaciones que quiere la hinchada, ver oficialmente a Quintero con la camiseta puesta ya lo hace fantasear con un futuro prometedor.

Uno de los primeros mensajes fue contundente: “Plena confianza en Carlos Darwin, pero hay que rodearlo con jugadores de categoría”.

Mientras tanto, otro se alegró por la difusión de dicha imagen: “Lo pintada que le queda la camiseta a Carlos Darwin. Paciencia 0 para el año nuevo”.

Algunos, algo más conformes con lo que ven, han sentenciado que ya fue suficiente y que la base que hay seguro saldrá adelante.

“No se necesitan más refuerzos, creo que con la renovación del mejor defensa del mundo, Llinas y Darwin ‘Crack’ Quintero podemos ganar hasta la Copa Libertadores”, firmó.

Otro de los comentarios que se pudo rescatar de redes sociales, considera que el arribo de Carlos Darwin es positivo, pero aún no se renueva la nómina como se espera.

“Refrescando una nómina vieja y cansada con Darwin, cuando lo anunciaron pensé que era el hijo de aquel buen jugador que brilló por allá a comienzos de siglo”, concluye.

Abriendo espacio a los nuevos

Una barrida en la nómina era lo que se esperaba que se diera en Millonarios en el cierre de 2025. Eso es lo que justo está pasando; algunos ya fueron notificados de manera formal y otros se irán a préstamo para abrir campo a nuevos que llegarán.

En el transcurso de la semana pasado, uno de los extranjeros que era prioridad sacar firmó su desvinculación con el cuadro de Bogotá.

▶️ Millonarios FC Informa que ha rescindido, de mutuo acuerdo, el contrato con el jugador Bruno Sávio. Le deseamos muchos éxitos en sus planes deportivos futuros. pic.twitter.com/QiDXpl1mCu — Millonarios FC (@MillosFCoficial) November 27, 2025

“Millonarios FC informa que ha rescindido, de mutuo acuerdo, el contrato con el jugador Bruno Sávio. Le deseamos muchos éxitos en sus planes deportivos futuros”, informaron a través de sus redes sociales.