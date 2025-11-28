Suscribirse

Deportes

Millonarios vería a Wuilker Faríñez en otro equipo de Bogotá: hay detalles del negocio

Wuilker Faríñez suena para el proyecto 2026 de un equipo capitalino.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
29 de noviembre de 2025, 2:35 a. m.
Wuilker Faríñez cuando jugaba para Millonarios.
Wuilker Faríñez cuando jugaba para Millonarios. | Foto: Getty Images

Se mueve el mercado de fichajes y el nombre de Wuilker Faríñez vuelve a ser tendencia. El portero venezolano, con reconocimiento en el FPC, suena para llegar a un equipo de Bogotá, pero no sería Millonarios.

Cabe recordar que Fariñez supo vestir los colores del elenco albiazul y allí se ganó un puesto como titular inamovible. De hecho, las buenas actuaciones allí le permitieron destacar con su selección de Venezuela y dar un salto al fútbol de Europa.

Fariñez es uno de los porteros habituales en la Selección de Venezuela.
Fariñez es uno de los porteros habituales en la Selección de Venezuela. | Foto: Getty Images

Wuilker Faríñez suena para llegar a Internacional de Bogotá

Fue en la tarde de este viernes, 28 de noviembre, que el periodista Felipe Sierra dio detalles al respecto. Parece que Fariñez está muy cerca de llegar a Internacional de Bogotá, equipo que tomará el lugar de Equidad.

“Wuilker Faríñez (27) será nuevo jugador de Inter De Bogotá. El equipo de la capital llegó a un acuerdo para firmar al portero venezolano, tras varios días de negociación. El equipo se está armando y buscar más refuerzos para lo que será el cambio institucional”, contó Felipe Sierra en su cuenta de X.

Fariñez se venía desempeñando en Águilas Doradas. Tranfermarkt reporta que el portero pertenece a Caracas F.C. Resta esperar si hay acercamientos entre el equipo venezolano e Internacional de Bogotá.

Según el mismo portal web referenciado, Wuilker Faríñez tiene un valor en el mercado de 800 mil euros. Sin embargo, no es el más alto de su carrera, pues para junio de 2019 alcanzó los 5 millones de euros.

Además de Caracas, Millonarios y Águilas, Fariñez también vistió los colores del Lens francés. Tiene toda la experiencia para ser uno de los líderes en el proyecto del recién presentado Internacional de Bogotá.

Es grato el recuerdo que dejó Fariñez en Millonarios.
Es grato el recuerdo que dejó Fariñez en Millonarios. | Foto: Getty Images

Cabe recordar que Águilas Doradas no clasificó a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-ll. Por tanto, desde ya empieza a sonar Wuilker con respecto a su futuro y cómo se va a seguir desarrollando en el FPC.

Palmarés de Wuilker Faríñez

Remonta a principios de 2018. Wuilker Faríñez realizaba sus primeras actuaciones con Millonarios y el destino lo colocó en una posición privilegiada: final de la Superliga de ese año, ante Atlético Nacional.

La vuelta se llevó a cabo en Medellín, los embajadores ganaron por 2-1 y Fariñez levantó su único título profesional hasta ahora. Sin embargo, más allá de no tener otros trofeos en su vitrina personal, las actuaciones individuales que completa, tanto en clubes como en selección, lo hacen uno de los porteros más seguidos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Capturan al presunto autor material del atentado con motobomba que dejó dos muertos en La Plata, Huila

2. Este sería el peor grupo para la Selección Colombia en el Mundial 2026

3. La disputa del Partido Conservador para elegir candidato a la Presidencia: las dos cartas que generaron discordia

4. Este canal transmitirá la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo: también se podrá ver online

5. Mhoni Vidente: el ritual para ganar la lotería y tener prosperidad en diciembre

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Wuilker FaríñezMillonariosLiga Betplay

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.