Se mueve el mercado de fichajes y el nombre de Wuilker Faríñez vuelve a ser tendencia. El portero venezolano, con reconocimiento en el FPC, suena para llegar a un equipo de Bogotá, pero no sería Millonarios.

Cabe recordar que Fariñez supo vestir los colores del elenco albiazul y allí se ganó un puesto como titular inamovible. De hecho, las buenas actuaciones allí le permitieron destacar con su selección de Venezuela y dar un salto al fútbol de Europa.

Fariñez es uno de los porteros habituales en la Selección de Venezuela. | Foto: Getty Images

Wuilker Faríñez suena para llegar a Internacional de Bogotá

Fue en la tarde de este viernes, 28 de noviembre, que el periodista Felipe Sierra dio detalles al respecto. Parece que Fariñez está muy cerca de llegar a Internacional de Bogotá, equipo que tomará el lugar de Equidad.

“Wuilker Faríñez (27) será nuevo jugador de Inter De Bogotá. El equipo de la capital llegó a un acuerdo para firmar al portero venezolano, tras varios días de negociación. El equipo se está armando y buscar más refuerzos para lo que será el cambio institucional”, contó Felipe Sierra en su cuenta de X.

🚨 Exclusiva: Wuilker Faríñez (27) será nuevo jugador de #InterDeBogotá. El equipo de la capital llegó a un acuerdo para firmar al portero venezolano, tras varios días de negociación 🔒



👀 El equipo se está armando y buscar más refuerzos para lo que será el cambio institucional pic.twitter.com/oE4EGUwFPA — Pipe Sierra (@PSierraR) November 28, 2025

Fariñez se venía desempeñando en Águilas Doradas. Tranfermarkt reporta que el portero pertenece a Caracas F.C. Resta esperar si hay acercamientos entre el equipo venezolano e Internacional de Bogotá.

Según el mismo portal web referenciado, Wuilker Faríñez tiene un valor en el mercado de 800 mil euros. Sin embargo, no es el más alto de su carrera, pues para junio de 2019 alcanzó los 5 millones de euros.

Además de Caracas, Millonarios y Águilas, Fariñez también vistió los colores del Lens francés. Tiene toda la experiencia para ser uno de los líderes en el proyecto del recién presentado Internacional de Bogotá.

Es grato el recuerdo que dejó Fariñez en Millonarios. | Foto: Getty Images

Cabe recordar que Águilas Doradas no clasificó a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-ll. Por tanto, desde ya empieza a sonar Wuilker con respecto a su futuro y cómo se va a seguir desarrollando en el FPC.

Palmarés de Wuilker Faríñez

Remonta a principios de 2018. Wuilker Faríñez realizaba sus primeras actuaciones con Millonarios y el destino lo colocó en una posición privilegiada: final de la Superliga de ese año, ante Atlético Nacional.