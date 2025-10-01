Es oficial la citación de jugador de Liga BetPlay a selección: anuncio salió hace horas

Para la Selección de Venezuela el fútbol colombiano sí tiene el nivel para llevar a jugadores de Liga BetPlay.

Esta vez el llamado fue Joel Graterol, de América de Cali, quien a pesar de cometer un error reciente en el empate de los suyos con Envigado, fue citado para la próxima doble fecha FIFA.

Aunque la vinotinto no haya clasificado al Mundial United 2026, estos aprovecharán los amistosos venideros para dar inicio a un nuevo proceso.

📋 𝐂𝐨𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚: Fecha FIFA de octubre.



Estos son los 32 convocados para enfrentar a Argentina y Belice en los amistosos internacionales de octubre.#SiempreVinotinto 🇻🇪 pic.twitter.com/Wman7J4qOz — La Vinotinto (@SeleVinotinto) September 30, 2025

Justo en esos juegos estará el golero que se recuperó de una grave lesión de meses, y ahora se ubicó como el titular de los del Valle del Cauca.

El anuncio oficial de parte de los venezolanos se dio en horas de la mañana del pasado martes, 30 de septiembre.

A la hora de hacer la revisión exhaustiva del listado que presenta el combinado de Venezuela, el único del FPC es justamente el de América.

Los juegos amistosos del combinado sudamericano serán ante otro rival de Conmebol como Argentina, y una escuadra de Centroamérica; Belice.

Números de Joel Graterol

Hasta la fecha el venezolano lleva apenas seis juegos de 39 en al año. Jorge Soto era el dueño del lugar con números consistentes a lo largo del 2025.

En esa puja por el lugar lo último que ha hecho Graterol son seis vallas invictas, más un total de 14 atajadas.

Joel Graterol partirá en días a la Selección de Venezuela. | Foto: Prensa América de Cali.

Su calificación a la hora de ponerle un número a su actuación sigue siendo baja. Está apenas en el 6.5.

A pesar de ello, ante la poca cantidad de goleros para su país, este aparece como una alternativa ante su vuelta a la competencia oficial.

Apretado calendario para América

En las próximas semanas se podrían dar una linda batalla por el puesto del arco de América, entre Graterol y Soto.

Este jueves nada más, por los cuartos de final de Copa BetPlay los rojos enfrentan al Junior de Barranquilla en el estadio Metropolitano.

Quien sería de la partida sería Jorge Soto, que en la rotación de porteros para los dos torneos tendría la posibilidad.

Jorge Soto volverá a la titularidad por la partida de Joel Graterol a la Selección de Venezuela. | Foto: Getty Images

Luego América entraría en un descanso extenso hasta el próximo 11 de octubre, cuando vuelva a jugar por Liga ante la Equidad.

Para dicho compromiso Graterol no estaría, lo que le daría la chance a Soto nuevamente de reclamar el lugar en el once de los escarlatas.

Posteriormente, para el miércoles 15 se daría la vuelta de Copa donde, por tiempos, se vería complejo que Graterol llegase para dicho juego.

Así las cosas, de tener el nivel que se le acostumbró ver del pereirano en el Torneo Apertura, la decisión del cuerpo técnico cambiaría y sentarían de nuevo al internacional.

El partido que daría sentencia total a cuál será el golero que cierre el 2025 con América, será el clásico del Valle del Cauca del 19 de octubre.