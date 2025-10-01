Convocados de Selección Colombia para amistosos: filtran los palos de Néstor Lorenzo para la lista

Con el inicio del mes de octubre también la cuenta regresiva de lo que será volver a ver a la Selección Colombia de Mayores en acción.

En el décimo mes del año 2025 ya estaban programados dos amistosos, que son parte de la preparación del Mundial United 2026.

Desde antes de confirmarse el paso del combinado patrio a la siguiente cita orbital, estos juegos ya estaban en el calendario de la Federación Colombiana de Fútbol.

Selección Colombia tendrá amistosos antes del fin del 2025 | Foto: Getty Images

Las fechas y horas de los amistosos de octubre son:

México vs. Colombia

11 de octubre

Hora: 8:00 p.m.

Canadá vs. Colombia

14 de octubre

Hora: 7:00 p.m.

Teniendo entonces solo 11 días de preparación, ya se empieza a especular sobre la convocatoria que organizara el entrenador argentino.

Por no ser duelos que representen puntos, lo que se prevé es que las grandes figuras como Luis Díaz, James Rodríguez, Richard Ríos, entre otros, sean ausentes.

Algunos de estos deberían hacer desplazamientos largos desde Europa, u otras zonas alejadas de Norteámerica donde se llevarán a cabo los juegos.

Así pues, Lorenzo echaría mano de esos nombres que habitualmente tiene en el radar, pero no son comúnmente llamados porque hay otros en un nivel más alto.

También podrían estar algunos que permanecían lesionados, se recuperaron y ahora vuelven a estar en óptimas condiciones para el seleccionado nacional.

Filtran los palos de la convocatoria

Desde el pasado llamado se viene hablando de nombres que por su rendimiento actual merecerían ser citados a la Tricolor.

Uno de los que se ha mencionado es Kevin Serna, perteneciente al Fluminense, de Brasil, quien mantiene un rendimiento alto.

Kevin Serna sería uno de los llamados por Néstor Lorenzo para los amistosos de octubre. | Foto: Getty Images

Este sería justamente uno de los llamados a ser sorpresa de la lista que el estratega del cuadro nacional deba presentar en los próximos días.

Al momento de ver el rendimiento individual del volante en Brasil, se le destaca su consistencia a lo largo de 19 partidos.

Han sido tres goles los marcados en el campeonato local, a los que se le suman dos asistencias. Un aporte total a ‘Flu’.

De vuelta a la Tricolor

En el radar de Néstor Lorenzo hay múltiples nombres que pueden ser opciones para el elenco cafetero. Algunos ya han estado y ahora volverían.

A quienes se hace referencia es a Carlos Andrés Gómez (Vasco Da Gama) y Luis Sinisterra (Cruzeiro).

Estos dos delanteros fueron partícipes del camino mundialista en las eliminatorias que recién acabaron; es más, fueron aportantes de goles.

Sus llamados constantes a Colombia tuvieron un receso luego de que vivieran lesiones, o no encontraran regularidad en los clubes de Europa donde estaban.

Ahora, con un cambio de aires donde Brasil les abrió la puerta para volver a tener confianza, tendrían también el voto de Lorenzo para reintegrarse a la selección.

De Gómez hay que decir que en lo corrido del Brasileirao ha participado en 5 de los 7 juegos. En estos ya se reportó con dos pases gol para sus compañeros.

Por su parte, lo de Sinisterra también ha sido impacto inmediato tras arribar a Cruzeiro. En dos partidos, una asistencia dada.

Luis Sinisterra (izquierda) vistiendo los colores de la Selección Colombia. | Foto: FCF

Estos son los primeros nombres que han filtrado medios como Caracol Radio, a través de su programa Vbar, pero podrían ser más y algunos, de la Liga BetPlay.

SEMANA ha tenido conocimientos que a deportistas del plano local han sido requeridos por la FCF para documentación de un posible viaje a los Estados Unidos.