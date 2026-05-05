Exjugador de la Selección Argentina aterrizó a Colombia y dio predicción: “Decepción en el Mundial”

Para el Mundial 2026 solo faltan semanas, y en Colombia tienen todos la atención plena en ello. Las opiniones van y vienen respecto a cómo va a quedar La Tricolor en la cita orbital; si llegará lejos o quedará fuera antes de lo previsto.

En esas, apareció la opinión de un exdelantero de la Selección Argentina y recordado por varios clubes en su país: Esteban Bichi Fuertes. Como atacante, dejó el récord de ser el jugador más longevo en debutar con La Albiceleste, en 2009, y con 36 años.

De hecho, la historia se hace aún más mística al reconocer que Fuertes fue llamado por la leyenda argentina, Diego Armando Maradona, quien en ese momento se desempeñaba como estratega del combinado nacional, con rumbo a Sudáfrica 2010.

Esteban Fuertes (izq.) cuando aún se desempeñaba como delantrero profesional. Foto: Getty Images

Esteban Bichi Fuertes: Colombia será decepción en el Mundial 2026

Fuertes habló con Anto Panetta en la reconocida dinámica ping-pong. Ella le hizo preguntas a Esteban de cara al Mundial 2026, como favoritos y predicciones, y el exdelantero de la Selección Argentina no dudó en poner a Colombia como una decepción.

“¿Selección decepción? Arma un top 3”, le preguntó Anto Panetta. Bichi Fuertes, sin dudarlo, le respondió: “Me encantaría España, que todo el mundo la da como candidata, Portugal; ¿y otra más? Yo creo que puede ser una gran decepción Colombia”.

🏓🇦🇷 PING PONG MUNDIALISTA CON EL BICHI FUERTES



🔥 El Bichi se animó a contestar un ping pong de preguntas mundialistas, con varias sorpresas en sus respuestas.



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Numerosos comentarios se dieron en redes sociales por las palabras de Esteban Fuertes. Algunos lo cuestionaron, mientras otros estuvieron de acuerdo. Lo cierto es que es una opinión más, de alguien que vivió de cerca el fútbol, de cara al Mundial 2026.

Los dos jugadores que serían gran sorpresa de Colombia en el Mundial 2026: nadie los tiene en los planes

¿Colombia genera dudas de cara al Mundial 2026?

Acabando en los primeros puestos de la eliminatoria sudamericana al Mundial 2026, siendo subcampeona de la Copa América 2024, y teniendo un proceso consolidado con Néstor Lorenzo; la Selección Colombia es una de las llamadas a ser protagonista fija en el torneo.

Sin embargo, La Tricolor arriba con varias dudas debido a sus últimas presentaciones, a la poca regularidad de jugadores como James Rodríguez, y a la lluvia de críticas que varios sectores de la prensa le han hecho a la forma de su juego.

Lo cierto es que Colombia ya prepara su debut en el Mundial 2026. Será el 17 de junio, ante Uzbekistán, en el mítico Estadio Azteca de la Ciudad de México. Luego, los cafeteros harán frente a RD Congo, para finalmente cerrar su participación en la fase de grupos contra Portugal en Miami.