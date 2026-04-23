Deportes

En Argentina Sub-17 rechazaron la ofensa de Julio Coria hacia Colombia: revelaron consecuencia

Diego Placente, entrenador de Argentina Sub-17, habló con los medios y dejó en claro qué pasará.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
23 de abril de 2026 a las 5:05 p. m.
Diego Placente (izq.), entrenador de la Selección Argentina Sub-17, reveló que Julio Coria (der.) va a pedir disculpas tras lo dicho hacia Colombia.
Diego Placente (izq.), entrenador de la Selección Argentina Sub-17, reveló que Julio Coria (der.) va a pedir disculpas tras lo dicho hacia Colombia. Foto: Izq: AFP / Der: DSports.

Ya pasaron varios días desde que la Selección Colombia Sub-17 venció 4-0 a Argentina en la final del Sudamericano de la categoría. La Tricolor se coronó campeona, además de clasificar al Mundial.

Iván Ramiro Córdoba da clave para que la Selección Colombia Sub-17 sea la próxima generación dorada del FPC

Más allá del marcador final y el resultado deportivo, todavía retumban entre la prensa y los aficionados las palabras de Julio Coria, jugador argentino que soltó una frase ofensiva hacia el plantel cafetero.

“No doy a decir nada, es cosa de nosotros. Yo sé que los vamos a agarrar en el Mundial y les vamos a romper bien el o… como hacemos siempre”, fueron las palabras de Coria.

DT de Argentina Sub-17: “Coria dijo lo que dijo y está mal, por eso va a pedir disculpas”

Diego Placente, entrenador de la Selección Argentina Sub-17, habló con DSports Radio y allí lo dejó claro: él y su cuerpo técnico están para ayudar a los jóvenes jugadores por situaciones como la declaración de Coria, pero también admitió que estuvo mal.

Coria dijo lo que dijo y está mal, por eso va a pedir disculpas. Quizá en un momento en caliente y tras perder una final uno dice cosas de las cuales se arrepiente; él tendrá que ir corrigiendo eso para el día de mañana”, dijo Placente en el espacio referenciado.

Y añadió: “Los chicos manejan muchas revoluciones luego de una derrota así, y ahí tenemos que estar los más grandes para ayudarlos. Hay que aceptar que el rival fue mejor y que nos ganó bien; se trata de eso”.

En la Selección Colombia Sub-17, la polémica acabó

Otro pronunciamiento que se volvió viral fue el de la interna de la propia Selección Colombia Sub-17. Uno de los que tomó la vocería fue Simón Rojas, quien, tras llegar de vuelta al país con el triunfo en la maleta, atendió a los medios y se refirió a lo dicho por el jugador argentino.

“Sí, señor, vimos unos videos ahí. No hay palabras para describir eso, pero nosotros siempre con respeto. A nosotros siempre nos decían los profesores: ‘Se demuestra en la cancha’, como me dicen a mí: ‘La cancha no miente, el rectángulo verde no miente’”, dijo Rojas.

Añadió: “Nosotros es con fútbol, y ya por fuera con mucho respeto. En ningún momento los irrespetamos y ahí ya nosotros no podemos hacer mucho más”.

Es un tema que sigue siendo coyuntural y causa ruido en toda Sudamérica. Sin embargo, resta esperar lo que ocurra a lo largo de las próximas semanas.