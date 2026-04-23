En Argentina Sub-17 rechazaron la ofensa de Julio Coria hacia Colombia: revelaron consecuencia

Ya pasaron varios días desde que la Selección Colombia Sub-17 venció 4-0 a Argentina en la final del Sudamericano de la categoría. La Tricolor se coronó campeona, además de clasificar al Mundial.
Más allá del marcador final y el resultado deportivo, todavía retumban entre la prensa y los aficionados las palabras de Julio Coria, jugador argentino que soltó una frase ofensiva hacia el plantel cafetero.
“No doy a decir nada, es cosa de nosotros. Yo sé que los vamos a agarrar en el Mundial y les vamos a romper bien el o… como hacemos siempre”, fueron las palabras de Coria.
"EN EL MUNDIAL LES VAMOS A ROMPER EL ORT*, COMO HACEMOS SIEMPRE"— DSPORTS (@DSports) April 20, 2026
🇦🇷 Julio Coria, jugador de Argentina, se desahogó tras la caída de la Albiceleste ante Colombia por el CONMEBOL #Sub17EnDSPORTS. pic.twitter.com/0Ymm8DPirS
DT de Argentina Sub-17: “Coria dijo lo que dijo y está mal, por eso va a pedir disculpas”
Diego Placente, entrenador de la Selección Argentina Sub-17, habló con DSports Radio y allí lo dejó claro: él y su cuerpo técnico están para ayudar a los jóvenes jugadores por situaciones como la declaración de Coria, pero también admitió que estuvo mal.
“Coria dijo lo que dijo y está mal, por eso va a pedir disculpas. Quizá en un momento en caliente y tras perder una final uno dice cosas de las cuales se arrepiente; él tendrá que ir corrigiendo eso para el día de mañana”, dijo Placente en el espacio referenciado.
Y añadió: “Los chicos manejan muchas revoluciones luego de una derrota así, y ahí tenemos que estar los más grandes para ayudarlos. Hay que aceptar que el rival fue mejor y que nos ganó bien; se trata de eso”.
🗣️ “Coria dijo lo que dijo y está mal, por eso va a pedir disculpas. Quizá en un momento en caliente y tras perder una final uno dice cosas de las cuales se arrepiente, él tendrá que ir corrigiendo eso para el día de mañana.— DSports Radio 103.1 FM (@DSportsRadio) April 22, 2026
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En la Selección Colombia Sub-17, la polémica acabó
Otro pronunciamiento que se volvió viral fue el de la interna de la propia Selección Colombia Sub-17. Uno de los que tomó la vocería fue Simón Rojas, quien, tras llegar de vuelta al país con el triunfo en la maleta, atendió a los medios y se refirió a lo dicho por el jugador argentino.
“Sí, señor, vimos unos videos ahí. No hay palabras para describir eso, pero nosotros siempre con respeto. A nosotros siempre nos decían los profesores: ‘Se demuestra en la cancha’, como me dicen a mí: ‘La cancha no miente, el rectángulo verde no miente’”, dijo Rojas.
Añadió: “Nosotros es con fútbol, y ya por fuera con mucho respeto. En ningún momento los irrespetamos y ahí ya nosotros no podemos hacer mucho más”.
🗣️ Simón Rojas, habló sobre las declaraciones del jugador argentino Julio Coria, luego de perder la final con Colombia en el Sudamericano Sub17.— NOTICIAS DEL VERDE (@NOTICIASDEVERDE) April 20, 2026
Cortesía: Rivera Sports. pic.twitter.com/rKVzU34gXx
Es un tema que sigue siendo coyuntural y causa ruido en toda Sudamérica. Sin embargo, resta esperar lo que ocurra a lo largo de las próximas semanas.