En Argentina Sub-17 rechazaron la ofensa de Julio Coria hacia Colombia: revelaron consecuencia

Ya pasaron varios días desde que la Selección Colombia Sub-17 venció 4-0 a Argentina en la final del Sudamericano de la categoría. La Tricolor se coronó campeona, además de clasificar al Mundial.

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Más allá del marcador final y el resultado deportivo, todavía retumban entre la prensa y los aficionados las palabras de Julio Coria, jugador argentino que soltó una frase ofensiva hacia el plantel cafetero.

“No doy a decir nada, es cosa de nosotros. Yo sé que los vamos a agarrar en el Mundial y les vamos a romper bien el o… como hacemos siempre”, fueron las palabras de Coria.

"EN EL MUNDIAL LES VAMOS A ROMPER EL ORT*, COMO HACEMOS SIEMPRE"



🇦🇷 Julio Coria, jugador de Argentina, se desahogó tras la caída de la Albiceleste ante Colombia por el CONMEBOL #Sub17EnDSPORTS. pic.twitter.com/0Ymm8DPirS — DSPORTS (@DSports) April 20, 2026

DT de Argentina Sub-17: “Coria dijo lo que dijo y está mal, por eso va a pedir disculpas”

Diego Placente, entrenador de la Selección Argentina Sub-17, habló con DSports Radio y allí lo dejó claro: él y su cuerpo técnico están para ayudar a los jóvenes jugadores por situaciones como la declaración de Coria, pero también admitió que estuvo mal.

“Coria dijo lo que dijo y está mal, por eso va a pedir disculpas. Quizá en un momento en caliente y tras perder una final uno dice cosas de las cuales se arrepiente; él tendrá que ir corrigiendo eso para el día de mañana”, dijo Placente en el espacio referenciado.

Y añadió: “Los chicos manejan muchas revoluciones luego de una derrota así, y ahí tenemos que estar los más grandes para ayudarlos. Hay que aceptar que el rival fue mejor y que nos ganó bien; se trata de eso”.

🗣️ “Coria dijo lo que dijo y está mal, por eso va a pedir disculpas. Quizá en un momento en caliente y tras perder una final uno dice cosas de las cuales se arrepiente, él tendrá que ir corrigiendo eso para el día de mañana.



Los chicos manejan muchas revoluciones luego de una… pic.twitter.com/WZ6iOFBrc4 — DSports Radio 103.1 FM (@DSportsRadio) April 22, 2026

En la Selección Colombia Sub-17, la polémica acabó

Otro pronunciamiento que se volvió viral fue el de la interna de la propia Selección Colombia Sub-17. Uno de los que tomó la vocería fue Simón Rojas, quien, tras llegar de vuelta al país con el triunfo en la maleta, atendió a los medios y se refirió a lo dicho por el jugador argentino.

“Sí, señor, vimos unos videos ahí. No hay palabras para describir eso, pero nosotros siempre con respeto. A nosotros siempre nos decían los profesores: ‘Se demuestra en la cancha’, como me dicen a mí: ‘La cancha no miente, el rectángulo verde no miente’”, dijo Rojas.

Añadió: “Nosotros es con fútbol, y ya por fuera con mucho respeto. En ningún momento los irrespetamos y ahí ya nosotros no podemos hacer mucho más”.

🗣️ Simón Rojas, habló sobre las declaraciones del jugador argentino Julio Coria, luego de perder la final con Colombia en el Sudamericano Sub17.



Cortesía: Rivera Sports. pic.twitter.com/rKVzU34gXx — NOTICIAS DEL VERDE (@NOTICIASDEVERDE) April 20, 2026

Es un tema que sigue siendo coyuntural y causa ruido en toda Sudamérica. Sin embargo, resta esperar lo que ocurra a lo largo de las próximas semanas.