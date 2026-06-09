Argentina se pasea por Alabama antes del Mundial y da un recital contra Islandia con Lionel Messi: video de los goles

La Selección Argentina venció 3-0 a Islandia, pasando la aplanadora por encima y a media máquina, con un gol de su máxima figura, Lionel Messi, quien no tuvo que acelerar para exponer su nivel deportivo a días del Mundial 2026. Este era el último amistoso de preparación antes de la Copa del Mundo, en el que la Albiceleste buscará retener la corona obtenida en Qatar 2022.

Valentín Barco comenzó la faena (8’), siguió el capitán Lionel Messi (72’, de penalti) y Thiago Almada cerró para ratificar la goleada (86’). Triunfo de oro para tomar confianza, pensando en que Argentina es una de las favoritas al título en Nueva York.

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Este partido, disputado en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama, además de la victoria, sirvió para que el técnico Lionel Scaloni hiciera varios cambios para probar jugadores, como por ejemplo la dupla del Palmeiras brasileño: Agustín Giay y José Manuel López.

Lionel Messi contra Islandia. Foto: Getty Images

La novedad en el conjunto argentino fue el ingreso de Messi en el segundo tiempo, quien había faltado al amistoso contra Honduras por una dolencia de la que se recuperó. Ingresó a los 70 minutos para sumar algo más de ritmo con miras al debut del 16 de junio contra Argelia.

En su partido 199 con la camiseta argentina, Lionel Messi solo necesitó un minuto para asistir a Lautaro Martínez, quien ingresó en el área y fue derribado. El capitán albiceleste se encargó del penal y anotó. ‘La Pulga’ parece estar en gran forma física para su partido 200 y poder defender la corona que consiguió en Qatar, lo que lo catapultó entre los mejores de la historia.

Messi listo para el Mundial

Por si fuera poco, Lionel llegó a los 117 goles para Argentina, de la que es el máximo artillero histórico, pero también se convirtió en el goleador de mayor edad en anotar, con 38 años, 11 meses y 18 días, superando así la marca de Ángel Labruna, quien anotó su último gol con la Albiceleste en 1957, con 38 años, 9 meses y 8 días.

Con los récords de por medio y la mente en lo que podría ser su segundo Mundial, Lionel Messi asiste a la cita mundialista para encarar, en primer lugar, un durísimo Grupo J con Jordania, Argelia y Austria.

¿Cuándo debuta Argentina en el Mundial?

La Selección Argentina debutará el próximo 16 de junio a partir de las 8:00 p.m., hora colombiana, contra Argelia, en el Arrowhead Stadium de Kansas City.