¿Qué canal pasa Santa Fe vs. Corinthians? Hora para ver en vivo el partido clave de Libertadores

Santa Fe recibe a Corinthians, este miércoles 6 de mayo de 2026. La hora de arranque está programada para las 7:30 p.m. de Colombia (9:30 p.m. de São Paulo - Brasil), en juego válido por la cuarta fecha del grupo E en la Copa Libertadores. El canal para ver el juego, en vivo, será ESPN y Disney+ en streaming.

Se trata de un partido clave en esta edición de la Copa Libertadores, y más para Independiente Santa Fe. El cuadro rojo bogotano tuvo un mal arranque en la zona de grupos, por lo que tiene la obligación de proponer de cara al cierre de esta ronda.

Corinthians y Santa Fe ya se vieron por esta edición de Libertadores. Fue el pasado 15 de abril de 2026, cuando el Timão venció en casa y por 2-0 al cardenal de Bogotá. Los goles fueron gracias a Raniele (51′) y Gustavo Henrique (80′).

Partidos de Libertadores y Sudamericana con canal para ver en vivo: Millonarios, América, Santa Fe, Junior, DIM y Tolima

Santa Fe quiere sacarle ventaja a Corinthians en El Campín

Ahora llegó el turno de que se vean las caras en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Las realidades son distintas, pero los tres puntos son primordiales para ambos en su intención de avanzar de ronda.

Santa Fe espera tener casa llena para sacarle ventaja al elenco brasileño. El león arriba al compromiso con el ánimo por lo alto, luego de asegurar su clasificación a playoffs de Liga BetPlay, donde se verá en cuartos con América de Cali.

Santa Fe, en busca de tres puntos de oro en Copa Libertadores. Foto: Prensa Independiente Santa Fe - API.

Tabla de posiciones en el grupo E de Libertadores

Corinthians es líder con 9 puntos, o sea, puntuación perfecta en tres partidos jugados. Segundo asoma Platense con seis, Peñarol es tercero con 1, mismos que Santa Fe.

Cabe recordar que el líder y el segundo de cada grupo avanza a los octavos de final de la Libertadores, mientras que los terceros acceden a una llave playoff de Sudamericana ante un segundo de grupo en ese torneo. El último queda eliminado.

¿Qué canal pasa Santa Fe vs. Corinthians por Libertadores?