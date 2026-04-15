¿Qué canal pasa Santa Fe vs. Corinthians en vivo hoy? Partidazo de Libertadores en Brasil

Santa Fe visita a Corinthians hoy, miércoles 15 de abril, por la segunda fecha del grupo E en la Copa Libertadores. La hora de arranque será a las 7:30 p. m. de Colombia (9:30 p.m. de São Paulo) y el canal que transmitirá el compromiso será ESPN junto a Disney+.

Se trata de un partido crucial para ambos equipos, con Corinthians siendo el favorito en casa y Santa Fe viajando a São Paulo buscando un resultado histórico. El Neo Química Arena se viste de gala para una nueva noche de Libertadores.

Nómina titular que usó Corinthians en su último partido, ante Palmeiras, previo al juego de esta noche contra Santa Fe. Foto: Getty Images

Corinthians encarna esta noche a los siempre temidos equipos brasileños, mientras que para Santa Fe hay presión doble, pues ningún equipo colombiano ha podido ganar en lo que va de esta Copa Libertadores.

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¿Con cuáles jugadores viaja Santa Fe a Brasil?

Hugo Rodallega, capitán y referente de Independiente Santa Fe, encabeza la lista de cartas importantes del cardenal para el juego ante Corinthians. Junto a él aparecen otros nombres como Daniel Torres y Andrés Mosquera Marmolejo.

Estos son los viajeros del León 🦁 para afrontar la fecha 2 de la #Libertadores ante Corinthians en São Paulo 🇧🇷#VamosSantaFe pic.twitter.com/6R3UBxuQ61 — Independiente Santa Fe (@SantaFe) April 14, 2026

Santa Fe está en Brasil y busca los puntos que dejó escapar en casa ante Peñarol. El pasado 9 de abril, los cardenales empataron 1-1 ante el cuadro uruguayo en El Campín, aunque parecía que el león se podía quedar con el triunfo.

Imagen que dejó el juego entre Santa Fe y Peñarol por la fase de grupos de la Copa Libertadores. Foto: Colprensa - API.

En contraste, Corinthians asoma al duelo frente a Santa Fe tras haber vencido a Platense, de visita, ese mismo 9 de abril en Argentina. Eso quiere decir que el Timão tiene ventaja en puntos y juega con su público este miércoles.

El otro partido del grupo, válido por la segunda fecha de la Copa Libertadores, será entre Peñarol y Platense el jueves 16 de abril. Dicho compromiso se desarrollará en el Estadio Campeón del Siglo de Montevideo (Uruguay).

Tabla de posiciones previa a la segunda fecha del grupo E en la Copa Libertadores

Corinthians es líder con tres puntos, seguido por Peñarol y Santa Fe, que asoman segundo y tercero, respectivamente, con una unidad. La zona la cierra Platense, que no ha sumado todavía.

En este formato de la fase de grupos de la Copa Libertadores, los dos primeros de cada grupo avanzan a octavos de final, el tercero tiene entrada a playoffs de Copa Sudamericana y el último queda eliminado. Esto se sabrá hasta que se completen las seis fechas de la ronda en mención.