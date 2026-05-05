Los futbolistas colombianos se siguen moviendo en el exterior, y varios de los que no son llamados a Selección Colombia estarían en el radar de equipos importantes. Uno de ellos es Jhon Solís, que aunque sí ha sido convocado por el técnico Néstor Lorenzo a La Tricolor, dejó de estar en el radar.

Para este mes de mayo de 2026, Jhon Solís se desempeña como volante en el Birmingham City de la segunda división inglesa. Llegó allí, en préstamo, para enero de este año y procedente del Girona de España, donde tiene contrato hasta junio de 2028.

Jhon Solís jugando con el Birmingham City. Foto: Getty Images

Sin embargo, Jhon Solís se ha consolidado con buenas actuaciones en el Birmingham City, por lo que la prensa inglesa revela que dicho club estaría pensando en adquirir los servicios del colombiano, es decir, pagarle al Girona por la transferencia definitiva.

Chelsea estaría buscando contratar a Jhon Solís

Birmingham Live, medio que sigue de cerca la actualidad del Birmingham City, reveló que a dicho club le saldría competencia y Chelsea estaría bastante interesado en hacerse con los servicios de Jhon Solís, joya de 21 años.

“Davies ya había confirmado su deseo de que la estancia de Solís en Birmingham se hiciera permanente, y su club de origen, el Girona, está dispuesto a venderlo. Se entiende que el Birmingham tiene una opción de compra sobre Solís este verano. El club de La Liga es propiedad del City Football Group, que también es propietario del Manchester City, y el Chelsea está en conversaciones con ellos para llegar a un acuerdo por Solís“, reveló el medio referenciado.

Imagen de la nómina del Chelsea para esta temporada 2026. Foto: Getty Images

Según Transfermarkt, el valor de Jhon Solís en el mercado es de 2.5 millones de euros, con actualización en diciembre de 2025. La misma web da a conocer que el precio más alto que el colombiano ha tenido data de 4 millones de euros.

Se vendrían semanas clave en cuanto al tema, y el futuro de Jhon Solís, con miras al Chelsea, podría ser noticia. Eso sí, The Blues no la pasan bien en la tabla de posiciones actual de Premier League, lejos de puestos europeos y con la esperanza puesta en ganarle la final de la FA Cup al Manchester City para maquillar su temporada.