Subastarán pertenencias de Matthew Perry, actor de ‘Friends’: se reveló la lista de artículos

Recuerdos, obras de arte y otros objetos de valor de la serie Friends, pertenecientes al patrimonio de Matthew Perry, se pondrán a la venta en una subasta para recaudar fondos para la fundación benéfica que se creará en nombre del actor tras su fallecimiento en 2023.

El evento del 5 de junio, organizado por Heritage Auctions, beneficiará a la Fundación Matthew Perry , que trabaja para desestigmatizar la adicción y ayudar en la recuperación del abuso de sustancias.

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“Matthew creía que la adicción debía abordarse con compasión y ciencia, no con estigma y silencio”, declaró Lisa Kasteler Calio, directora ejecutiva de la fundación.

“Esta subasta impulsa la labor de la Fundación para ampliar el acceso a la atención basada en la evidencia y combatir el estigma. Es una forma más de garantizar que nadie tenga que luchar solo contra esta enfermedad”.

Artículos de la colección de Matthew Perry que se pondrán a la venta:

Colección de 26 guiones de Perry para Friends , correspondientes a episodios clave, como El de Ross bronceado, El de Joey hablando francés y el final de la serie, dividido en dos partes.

, correspondientes a episodios clave, como y el final de la serie, dividido en dos partes. Guiones del episodio piloto y de la primera parte del final de la serie, firmados por Perry y sus coprotagonistas Jennifer Aniston , Courteney Cox , Lisa Kudrow , Matt LeBlanc y David Schwimmer , donados por Warner Bros., productora de la serie.

Matthew Perry, actor de 'Friends'. Foto: afp

Un premio del Sindicato de Actores de Cine de 1995, que Perry ganó a la mejor actuación de un elenco en una serie de comedia.

Réplica personal de Perry del marco amarillo de la mirilla del apartamento de Monica y Rachel en Friends.

El álbum de fotos de Perry sobre Friends , titulado El de la Última Cena.

, titulado Obras de arte de Banksy y Mel Bochner que pertenecían a Perry.

Acerca de la subasta benéfica de Matthew Perry

El sitio de subastas abrió sus puertas el martes. Los artículos estarán en exhibición del 18 al 29 de mayo en Beverly Hills, antes de la subasta del 5 de junio que se llevará a cabo en la sala de exposiciones de Heritage Auctions en Dallas y en línea.

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Los beneficios netos se destinarán a iniciativas apoyadas por la fundación. Estas incluyen la beca Matthew Perry en Medicina de Adicciones en el Hospital General de Massachusetts, subvenciones a organizaciones que trabajan directamente con personas en recuperación de adicciones y Healing Appalachia, un festival de música sobria centrado en la recuperación.

Perry interpretó a Chandler Bing durante una década, desde 1994 hasta 2004, en la exitosa comedia de situación de NBC, Friends, que cambió la cultura popular. Esto lo convirtió en una de las mayores estrellas de la televisión de su generación.

Matthew Perry Foto: Getty Images

Perry fue hallado muerto en el jacuzzi de su casa de Hollywood a los 54 años el 28 de octubre de 2023. El médico forense determinó que los efectos agudos del anestésico ketamina fueron la causa principal.

Cinco personas se han declarado culpables de los cargos derivados de la investigación de su muerte, entre ellas dos médicos y un narcotraficante confeso. Su asistente personal y un amigo que actuó como intermediario aún deberán ser sentenciados a finales de este mes.

*Con información de AP.