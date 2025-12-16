Gente

Caso Matthew Perry: imponen prisión domiciliaria a otro médico que suministró ketamina al actor

Tras dos años de la muerte de la estrella de ‘Friends’, se tomó la importante decisión.

17 de diciembre de 2025, 3:05 a. m.