La ‘Reina de la Ketamina’ se declaró culpable por la muerte de Matthew Perry; hizo fuerte confesión

Tras casi dos años de la muerte del actor de ‘Friends’, la mujer explicó lo sucedido en la corte.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

4 de septiembre de 2025, 3:04 a. m.
Matthew Perry
La reina de la ketamina dio su declaración en una corte de Estados Unidos. | Foto: Getty Images for GQ

Una mujer conocida en Hollywood como la “Reina de la Ketamina” se declaró culpable de suministrar las drogas que causaron la muerte del actor de “Friends”, Matthew Perry, al comparecer ante un tribunal de California este miércoles, 3 de septiembre.

Jasveen Sangha podría enfrentar más de seis décadas de prisión tras admitir una serie de cargos, incluyendo el de distribución de ketamina, que resultó en muerte o lesiones corporales graves.

'La reina de la ketamina' se declaró culpable por la muerte del famoso actor. | Foto: ap

Sangha, quien tiene doble nacionalidad, estadounidense y británica, se encuentra bajo custodia federal desde agosto de 2024 y se prevé que sea sentenciada el 10 de diciembre.

Esta mujer, de 42 años, es la quinta persona que admite haber participado en la muerte del entrañable actor, que había luchado abiertamente durante décadas contra la adicción a las sustancias.

Contexto: Impactante declaración del médico de Mathew Perry dejó atónito a todo el jurado: “Me pregunto cuánto pagará este idiota”

Perry, de 54 años, fue encontrado muerto en el jacuzzi de su casa de Los Ángeles en octubre de 2023.

Una investigación penal se inició poco después de que una autopsia revelara que tenía altos niveles de ketamina, un anestésico, en su organismo.

El médico Salvador Plasencia se declaró culpable de cuatro cargos de distribución de ketamina en las semanas previas a la muerte de Perry. Otro médico, Mark Chavez, admitió el año pasado haber conspirado para proporcionarle ketamina a Perry.

Matthew Perry
El actor de Friends murió por sobredosis de ketamina. | Foto: Getty Images

Sangha se declaró culpable el miércoles de un cargo de mantenimiento de un local relacionado con drogas, tres cargos de distribución de ketamina y un cargo de distribución de ketamina con resultado de muerte o lesiones corporales graves.

En su declaración, reconoce que también vendió cuatro viales de ketamina a otro hombre, Cody McLaury, de 33 años, en agosto de 2019, quien falleció horas después por sobredosis.

Contexto: El médico implicado en la muerte de Matthew Perry rompe el silencio con una confesión clave

“Está asumiendo la responsabilidad de sus actos”, declaró previamente su abogado, Mark Geragos, a la AFP.

Se prevé que las demás personas implicadas en el suministro de drogas a Perry comparezcan ante el tribunal en los próximos meses.

Actor de Friends. | Foto: afp

¿Cómo quería ser recordado Matthew Perry?

En el mes de noviembre del año 2022, Matthew Perry fue invitado a una entrevista junto al presentador Tom Power, con quien tocó diversos temas relacionados con su vida personal. Uno en los que quiso profundizar, fue en en uno de sus deseos antes de partir del mundo terrenal.

“Cuando muera, sé que la gente hablará de ‘Friends’, y estoy contento por haber hecho un trabajo sólido como actor; pero cuando muera, en lo que respecta a mis logros, sería bueno si ‘Friends’ figurara muy por detrás de las cosas que hice para tratar de ayudar a otras personas. Sé que no sucederá, pero sería bueno”, dijo en su momento.

*Con información de AFP.

