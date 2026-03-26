“Se le zafó la cadera”: Alejandra Guzmán sufre aparatosa caída. Detalles de su estado de salud

La reconocida cantante mexicana Alejandra Guzmán ha vuelto a ser el centro de atención debido a un percance de salud. Según declaraciones recientes de su padre, el también artista Enrique Guzmán, la “Reina del Rock” sufrió una aparatosa caída en su residencia, lo que generó una reacción inmediata entre sus seguidores y los medios debido al complejo historial clínico de la intérprete de “Hacer el amor con otro”.

“Es un poco ingrata”: Waldo Urrego se despacha contra la televisión colombiana a sus 80 años

El incidente ocurrió en su casa y, aunque inicialmente se especuló sobre la gravedad del asunto, las fuentes cercanas a la familia han comenzado a ofrecer un panorama de tranquilidad. La artista de 58 años, figura fundamental de la cultura pop y el rock en español, se encuentra actualmente en proceso de recuperación.

De acuerdo con el testimonio ofrecido por Enrique Guzmán en un encuentro con medios de comunicación en México, el accidente fue provocado por un tropiezo accidental.

“Se tropezó con el perro... se le atravesó, se cayó y se pegó en la cadera”, explicó el cantante.

La preocupación principal radica en que Alejandra Guzmán posee dos prótesis de titanio en la zona de la pelvis, resultado de múltiples intervenciones quirúrgicas a las que se ha sometido en la última década tras complicaciones derivadas de un procedimiento estético fallido en 2009.

Enrique Guzmán detalló que, debido al impacto, la cadera “se zafó”, una luxación que ya ha experimentado en ocasiones anteriores, incluso durante presentaciones en vivo como la ocurrida en Las Vegas hace un tiempo.

A pesar de lo alarmante que puede resultar una lesión de este tipo para una persona con prótesis óseas, la situación parece estar bajo control. El padre de la artista confirmó que no fue necesaria la hospitalización de urgencia ni una intervención quirúrgica adicional tras este evento.

Así fue la captura de Yailin ‘La Más Viral’ por posesión de armas en República Dominicana

“Eso le resintióun nervio de esa pierna, entonces lo único que necesita es un masaje... creo que ya está bien”, puntualizó Enrique Guzmán para dar un parte de tranquilidad.

El tratamiento actual de la cantante se basa en descanso, terapias físicas y masajes especializados para desinflamar el nervio afectado y asegurar que la prótesis se mantenga en su lugar. Hasta el momento, la oficina de representación de la cantante no ha emitido un comunicado oficial, lo que refuerza la versión de una recuperación estable y fuera de peligro

Las complicaciones de salud más graves a las que se ha enfrentado la cantante datan de 2009, cuando fue operada por primera vez para retirarle los biopolímeros inyectados en los glúteos.

El procedimiento estético, el cual tenía la finalidad de aumentar sus glúteos, puso su vida en riesgo, llevándola a someterse a más de 40 cirugías para tratar los daños ocasionados por la sustancia inyectada.