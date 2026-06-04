“Lo necesitamos”: Hebert Vargas analizó la situación del país y elogió a Abelardo de la Espriella

El reconocido cantante de música vallenata, Hebert Vargas, pasó por el micrófono de la periodista española Eva Rey en su formato de entrevistas para YouTube titulado “Me Vale”. En una conversación que transitó entre los aspectos más íntimos de su entorno familiar y su lectura de la realidad nacional, el artista no titubeó al fijar una postura política clara de cara a los próximos escenarios electorales del país, manifestando su abierta simpatía por el abogado y empresario Abelardo de la Espriella.

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Durante el diálogo, Eva Rey indagó sobre el compromiso ciudadano del artista y su intención de voto para los comicios venideros. Vargas aseguró tener “muchas ganas de votar”, argumentando que es una responsabilidad fundamental para el desarrollo del tejido empresarial y el porvenir de la nación. Al ser cuestionado de manera directa por la periodista sobre su afinidad hacia figuras de la centroderecha o la derecha colombiana, el intérprete confirmó los rumores que lo vinculaban ideológicamente a dicha corriente.

“Es Abelardo, no hay nada que hacer. Está el tigre. Hay que poner la raya. Claro, pues lo tengo claro”, afirmó Vargas durante la entrevista transmitida en la plataforma digital.

A pesar de admitir que no conoce al jurista de forma personal, el cantante vallenato enfatizó que posee “buenas referencias de él” y se mostró optimista frente a una eventual aspiración del abogado. “Yo lo veo ganador. Lo veo ganador. Lo veo positivo. Lo veo muy seguro. De hecho, lo necesitamos. Necesitamos bastante”, complementó el músico.

La conversación adquirió un tono más analítico cuando se abordó la percepción general del orden público y la economía nacional. Hebert Vargas, quien reside actualmente en la ciudad de Medellín, confesó sentir una honda preocupación por el estado actual de la nación, asegurando que los fenómenos políticos y económicos terminan golpeando de manera directa el bienestar ciudadano y gremial.

“Me duele mucho, mucho, mucho, como está la situación ahora. Sí, porque digamos que nos afecta a todos. Siento que el país va para atrás”, expresó el exintegrante de Los Gigantes del Vallenato. Con estas declaraciones, Vargas se suma a la lista de artistas del folclor nacional que deciden hacer pública su inconformidad con el gobierno de turno.

Dejando de lado la coyuntura política, el espacio de “Me Vale” sirvió para conocer el presente familiar del artista. Vargas aprovechó para compartir el orgullo que siente por sus tres hijos y el crecimiento de su núcleo doméstico, destacando que ya experimenta la etapa de ser abuelo.

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El cantante detalló un poco sobre la vida de sus hijos, señalando que su hija mayor, Andrea Carolina, ejerce formalmente como odontóloga. Por su parte, su hijo Hebert José ha decidido seguir la tradición artística bajo el nombre de ‘Junior Vargas’. “Ya me siguió los pasos y lo está haciendo muy bien. Está bueno. Ya abrió su propia carrera”, relató con entusiasmo sobre el relevo generacional en la música.

Finalmente, se refirió a su hija menor, María Paz, de 14 años de edad, comentando con emoción los preparativos para la celebración de sus quince años. “Orgulloso con todos ellos. Son mis hijos, los amo. Ya tengo dos nietos”, concluyó el artista vallenato, ofreciendo una mirada balanceada entre sus convicciones públicas y sus afectos privados.