Sara Uribe contó verdad de su actual relación con Fredy Guarín y expuso detalle sobre su hijo Jacobo: “Me toca siempre”

Con el paso del tiempo, Sara Uribe ha mostrado una faceta más abierta en redes sociales, donde ha compartido detalles de la etapa emocional que vivió tras su ruptura con Fredy Guarín. La modelo habló de ese proceso, dejando ver lo complejo que fue afrontarlo mientras asumía su rol como madre.

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En medio de esa experiencia, logró conectar con su comunidad al evidenciar la relación cercana que tiene con su hijo Jacobo, con quien ha construido un vínculo fuerte que ha inspirado a sus seguidores.

No obstante, recientemente volvió a captar la atención tras una sorpresiva entrevista con Eva Rey en Desnúdate con Eva, donde habló acerca de los procesos paternos que lleva con Fredy Guarín en la actualidad.

De acuerdo con lo que quedó registrado, la española le preguntó a la presentadora si ella tenía la custodia compartida con el exfutbolista, a lo que ella respondió que sí.

“Sí. Es compartida, pero a mí me toca siempre”, indicó, soltando una pulla relacionada con las dinámicas.

“Yo no entiendo por qué no se quedan 15 días con él, lo cuidan, lo llevan al colegio, lo visten, le dan alimento. No entiendo”, agregó, entre risas.

@informandome.col Sara Uribe nos ilustra con un ejemplo súper claro cómo, muchas veces, cuando una pareja se separa la carga más dura recae sobre la mujer. No sólo la emocional... también la económica 😳🥲👏. Eres una crack, Sara 😍🥰 ♬ sonido original - informandomecol - informandomecol

Al hablar sobre cómo funcionaba todo, la paisa profundizó en que había una repartición de tiempos y gastos entre los dos, pero sabía que en ocasiones todo se modificaba por el famoso.

“Claro, yo pasé un costo de los gastos de mi hijo; esta es la mitad y mitad. Él tiene campo de verlo cada 15 días; muchas veces lo cumple, muchas veces no porque está trabajando bastante”, apuntó.

Al referirse a Jacobo, Sara Uribe confirmó que era un niño muy tranquilo y feliz, llevando sus procesos de una manera adecuada para la edad que tenía. Allí fue clara en que su relación con Guarín era distinta y se maneja con total respeto.

“Mi niño es supertranquilo, superfeliz… Cuando tiene tiempo su papá, comparte con él… atesora como cada momento que pueda pasar con él y conmigo. En mi hogar tiene un entorno maravilloso. Tenemos una comunicación respetuosa, con muchos límites que me costó muchísimo poner. Yo no sabía poner límites en mi vida, fue un maestro para mí”, puntualizó.