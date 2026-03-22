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Sara Uribe reveló por quién votará para las elecciones presidenciales 2026: “Me encanta la fórmula que hizo”

La presentadora fue clara sobre la visión que tenía en el aspecto político del país.

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Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

22 de marzo de 2026, 10:04 a. m.
Sara Uribe, presentadora colombiana.
Sara Uribe, presentadora colombiana. Foto: Instagram @sara_uribe

Sara Uribe conquistó a los colombianos con su participación en La casa de los famosos 3, donde resaltó con sus ocurrencias, sus comentarios y sus apuntes. A pesar de que no duró mucho tiempo en el reality, su huella la llevó a estar presente en Qué hay pa’ dañar.

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Tras reaparecer en los medios y vincularse en este tipo de formatos, la paisa fue centro de comentarios y reacciones por una serie de entrevistas que ha dado. Más allá del tema del proyecto de RCN, la celebridad despertó opiniones con declaraciones sobre política.

De acuerdo con lo que quedó registrado, Sara Uribe estuvo como invitada en Desnúdate con Eva, donde aprovechó para dialogar sobre diversos temas. Uno de los que más causó alboroto fue su revelación sobre por quién votaría en las próximas elecciones presidenciales 2026.

La presentadora comentó que su intención era apoyar a Paloma Valencia, pese a que también se sentía cómoda con respaldar a Abelardo de la Espriella.

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Mira que yo quiero a Paloma. Me voy mucho por Abelardo o por Paloma. Estoy mirando las fórmulas ahora. Me encantaría ver que se pudieran unir”, dijo.

Al profundizar, especificó que todo iría de la mano de las fórmulas de cada candidato, ya que se inclinaba por Juan Daniel Oviedo. “Con Oviedo me encanta la fórmula que hizo Paloma”, aseguró.

“Es descomplicado, es una persona que dice ser del centro, no está ni para allí ni para acá. Su historia, como nos cuenta, que la hipoteca de la casa, que no sé qué. O sea, como que alguien también que se la sueña y se la guerrea por nuestro país”, aseguró.

Eva Rey le preguntó a la exparticipante de La casa de los famosos por su opinión sobre la adopción en parejas homosexuales, a lo que ella respondió de manera afirmativa, pues consideraba que era un derecho y una buena opción, al ver padres heterosexuales que no respondían.

“En mi familia hay personas que son gais y los gais en mi carrera son maravillosos, son los que me ayudan a vestir, me empoderan, me ponen divina. O sea, que también piensan en las mujeres de otra manera. Yo quisiera como que nuestro país diera un vuelco diferente”, comentó frente a cámaras.