A pocos días del estreno de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia —el lunes 12 de enero de 2026—, Sara Uribe llamó la atención de los seguidores del reality del Canal RCN al lanzar una particular advertencia, dirigida directamente a los participantes del programa.

Su contundente mensaje lo envió durante el lanzamiento oficial de este formato de entretenimiento, recordando su polémica relación con el famoso exfutbolista colombiano Fredy Guarín, padre de su hijo, Jacobo.

Yeison Jiménez y Camilo Cifuentes sorprendieron con emotivo gesto a una fanática que canta en la calle; la mujer rompió en llanto

En el encuentro estaban todos los famosos que harán parte de este nueva edición del reality, motivo por el que la modelo aprovechó el momento para comentar que no solamente sabía “quitar maridos”, sino que también se ha preparado para dar mucho de qué hablar en este espacio de convivencia 24/7.

La frase rápidamente se viralizó en redes sociales y generó múltiples reacciones entre los usuarios, muchos de los cuales han recordado su pasado amoroso, especialmente cuando estuvo con Fredy Guarín. Su romance, aunque fue fugaz, no solo la llevó a ser madre, sino que también la mantuvo durante largo tiempo en el centro de la polémica.

De hecho, ella misma se refirió a la difícil etapa que vivió tras su ruptura con el exfutbolista, asegurando que tuvo que enfrentar varios retos emocionales y personales mientras, en redes sociales, era una de las figuras públicas más criticadas del momento.

“Yo fallé, yo creo que ese es el karma mío, yo me metí con un hombre casado, ¿será que estoy pagando el karma?... Y empecé mi lista de pedir perdón”, comentó en medio de una entrevista para el pódcast Vos Podés.

Quienes han seguido de cerca la vida sentimental de la presentadora recuerdan que su relación con Fredy Guarín estuvo rodeada de controversia, ya que en ese momento el deportista aún estaba casado con Andreina Fiallo, madre de sus dos hijos mayores.

Altafulla reveló si tiene nueva novia tras terminar con Karina García y recibió duros comentarios

Aunque durante esa misma conversación la también empresaria aseguró que le había pedido perdón a la exesposa e hijos de Guarín, en poco tiempo Daniel Guarín, el hijo mayor del exfutbolista, se pronunció para desmentir sus declaraciones.

“Mentiras que nunca nos pidieron perdón de nada”, escribió a través de sus redes sociales. Además, cuestionó la constante exposición mediática del tema: “¿No será que nos sueltan? Después de tantos años, y a mi mamá que fue la directamente afectada, nunca se ha puesto en ese plan de autosuperación. Aceptar el error también es dejar de hablar y de comentar sobre lo que haya pasado”, dijo.