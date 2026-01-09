Altafulla reveló si tiene nueva novia tras terminar con Karina García y recibió duros comentarios

Tras el primer evento de La casa de los famosos 3, en el que se dieron a conocer algunos detalles de los cambios y nuevas dinámicas que traerá la temporada, se realizó una inmersión en la que algunos de los creadores de contenido y periodistas más importantes del mundo del entretenimiento estuvieron en el set durante 24 horas y experimentaron el juego que vivirán las celebridades en 2026.

En medio de su estadía en la casa, los invitados recibieron una visita especial. Se trató de Andrés Altafulla, ganador de La casa de los famosos Colombia 2, quien estuvo revelando cómo el reality cambió su vida y cuáles son los proyectos en los que ha estado trabajando tras varios meses de salir victorioso.

Ganador de la segunda temporada de 'La casa de los famosos Colombia'. Foto: Instagram: @altafulla

Santiago Vargas, periodista de Mañana Express, fue uno de los invitados a la dinámica y, a través de su cuenta oficial de Instagram, compartió un video que llamó la atención de los más de 200.000 seguidores que acumula, pues quiso saber si Altafulla haría pública la próxima relación amorosa que construya, teniendo en cuenta todas las polémicas en las que se vio envuelto tras terminar su romance con la modelo Karina García.

“Lo mejor es mantener tu vida, tu intimidad y tus vainitas privadas, creo que las disfrutas más y las valoras más. Aparte, lo que tú amas, tú lo cuidas, entonces la mejor manera de cuidarlo es no exponerlo a ese mundo de pirañas”, dijo el intérprete de Un coleto como yo, Amigos nada más y Otra noche.

Altafulla apareció con otra mujer en redes sociales; la compararon con Karina García

Por otro lado, el comunicador social quiso saber si actualmente tiene algún vínculo amoroso o si, por el contrario, está enfocado en sus proyectos laborales y en la industria musical.

“Sí, estoy soltero”, aseguró Altafulla.

Karina García fue vista con otro hombre tras terminar con Altafulla: “Pasó de Twingo a Ferrari”

Como era de esperarse, una gran cantidad de personas reaccionaron al contenido, el cual fue replicado en varias páginas de chismes y entretenimiento enfocadas en cubrir cada detalle de lo que ocurrirá en la nueva temporada de La casa de los famosos Colombia.

“Los que vimos los lives de ellos sabemos la paciencia infinita que tenía este hombre, ella era muy inmadura, llevar una relación con una persona así no es fácil”; “Excelente ser humano, gran ganador, es el mejor”; “El soltero más cotizado de Colombia, qué Dios lo bendiga”; “Yo creo que no amaba a Karina”; “Él ya dijo lo que muchos pensamos y que ella nunca quiso creer jaja” y “Lo pensó mucho, soltero no está”, escribieron los internautas.