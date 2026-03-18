Amaranta Hank, en contra de Altafulla por permitir y acolitar “humillaciones” a mujeres en ‘La casa de los famosos’

Empezó una nueva semana de juego en La casa de los famosos Colombia con Eidevin López como el líder tirano. En estos días, la persona que asume este liderazgo cuenta con un consejero, y para sorpresa de muchos, se trata de Altafulla, cantante y ganador de la segunda temporada de este reality,

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Desde que el cantante barranquillero ingresó nuevamente a la casa más famosa de Colombia, varios televidentes e internautas se han mostrado inconformes con la forma en la que han llevado a cabo las pruebas y los castigos que deben realizar el resto de los participantes.

Uno de los momentos que más dio de qué hablar fue uno al que calificaron como humillante, ya que entre Altafulla, Eidevin, Juanda Caribe y Tebi Bernal, metieron a Mariana Zapata a una especie de “cárcel” improvisada, le quitaron el colchón del catre y le tiraron agua al piso para no dejar que se sentara con comodidad.

Así mismo, han manifestado que a todo aquel que no acate lo que ellos indican, tendrá un castigo.

En X se viralizó otro momento en el que estando en la habitación del poder, Altafulla, Eidevin y Juanda Caribe estaban planeando decirles a todas las mujeres de la casa que por orden del líder, deseaba verlas a todas en ropa playera jugando billar en el cuarto del poder, mientras otras le hacen masajes.

Esto hizo estallar a la famosa Amaranta Hank en sus redes sociales, y se fue en contra de Altafulla.

“‘Bacano, me gusta, me parece un poco violento’, dice Altafulla sobre someter a humillaciones a sus compañeras del reality y exigirles que estén en vestido de baño mientras lo hacen", escribió en su cuenta oficial de X.

En la misma red social, Amaranta expresó su descontento con esta situación que se está dando en un formato de entretenimiento.

“Me tiene muy malhumorada que en plena televisión nacional, mientras una mujer dijo en múltiples oportunidades que no quería ser besada, la besen a la fuerza, al tiempo que le sugieren que debe estar en vestido de baño y por rehusarse la someten a humillaciones. Eso es una clara violencia sexual. Gravísimo que además se tome como un chiste y se transmita en televisión nacional como ‘entretenimiento’”, escribió.