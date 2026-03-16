Así fue la llegada de Altafulla a ‘La casa de los famosos 3′; se reveló su dura misión

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia sigue dando giros inesperados y sorpresas que mantienen a la audiencia atenta a cada capítulo. En la más reciente transmisión del reality del Canal RCN, se vivió uno de los momentos más importantes de la semana, pues Altafulla, el ganador de la versión del 2025, regresó al reality.

El cantante de música urbana está de vuelta en el set con una misión especial que promete alterar la dinámica del juego durante los próximos días.

Su ingreso ya había sido anunciado previamente por el canal en redes sociales, lo que generó una ola de comentarios entre los seguidores del formato, quienes recordaban su paso por el programa como uno de los más intensos y estratégicos de la temporada pasada.

Altafulla es el ganador ‘La casa de los famosos Colombia'. Foto: Canal RCN

Altafulla apareció en el set principal del programa, donde conversó con los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo. Durante ese breve encuentro se mostró visiblemente emocionado por regresar al formato que marcó un antes y un después en su carrera mediática.

El artista aseguró que volver a ese espacio le generaba una mezcla de nostalgia y expectativa, pues conoce de primera mano lo que significa convivir bajo las cámaras las 24 horas del día.

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Tras ese momento en el estudio, el programa preparó una entrada que sorprendió tanto a los participantes como a los televidentes. Altafulla ingresó de manera secreta a la casa acompañado por Edeivin, quien horas antes había sido anunciado como el ganador de la prueba del líder de la semana.

La llegada se dio sin previo aviso para el resto de celebridades, lo que provocó reacciones de sorpresa cuando finalmente se encontraron con el cantante.

Poco a poco, con el paso de los minutos, Altafulla comenzó a reencontrarse con algunos de los participantes actuales y conociendo algunas de sus dinámicas y estrategias.

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Sin embargo, su presencia dentro de la casa no tiene que ver con competir nuevamente por el premio. En esta ocasión, el artista llegó con una misión específica, la cual es ayudar al ‘líder tirano’.

Altafulla asumirá un papel clave como observador del desarrollo de esta dinámica y su tarea consiste en analizar de cerca cómo el líder de la semana ejerce su autoridad y qué tipo de decisiones toma frente al resto de los famosos.