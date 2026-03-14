Juanse Laverde destapó en SEMANA si tendría una relación con Valentino tras su salida de ‘La casa de los famosos’

Juanse Laverde, el más reciente eliminado de La casa de los famosos Colombia 3, ha sido uno de los participantes que más controversia ha generado a la hora de conectarse nuevamente en el en vivo con sus excompañeros, ya que en los pocos segundos que tuvo para dar mensajes se fue en contra de varios de los participantes y confesó estar decepcionado al ver contenido en redes sociales.

En conversación con SEMANA, Juanse reveló que se sintió afectado por los comportamientos que pudo identificar al regresar a la realidad.

Juanse Laverde, nuevo eliminado de ‘La casa de los famosos’; no pudo sacarse espinita al dejar el reality Foto: Montaje SEMANA | Canal RCN

“Muy decepcionado, me pidieron perdón, perdoné y seguían hablando mal de mí, seguían hundiéndome el cuchillo por la espalda (...) Es un juego mental, creo que jugaron con mi mente en muchas cosas. También fui muy fuerte al no caer en muchos juegos de mentiras, como el de Valentino. Y obvio me decepcionó un montón, Alejandro Estrada y su control también mental, que empezó a crecer desde mucho antes que empezar a los juegos, se los quiero decir”.

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¿Juanse mantendrá comunicación con Valentino tras su salida de ‘La casa de los famosos Colombia 3′?

En conversación con este medio de comunicación, el joven cantante, que se dio a conocer al ser el ganador de la primera versión de La voz kids Colombia, reveló el motivo por el que no tendría ningún tipo de relación con Valentino Lázaro.

Reciente eliminado de 'La casa de los famosos Colombia 3'. Foto: Helen Ramírez

“No, definitivamente no. Creo que si una persona te pide perdón, tiene que ser un perdón de verdad. Si después habla de tu sexualidad y habla de cosas que ni sabe y ponen personas del mundo también como nombres y todo, súper seguro de mi vida. Tenía demasiados fans ahí adentro, ¿sabes? Eso es ser muy fan”.

Confesó que, después de analizar los movimientos de algunos de quienes consideraba sus amigos, se dio cuenta de que no estaban siendo sinceros con él, por lo que no piensa seguir dándoles apoyo en lo que resta de la producción del Canal RCN.

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“Están pendientes de con quién salgo, con quién no salgo. Ni siquiera yo sé de sus vidas. No, no, no se va a dar. Realmente me sentí muy utilizado cuando ahorita salí y me di cuenta de todo lo que hizo. El llorar a las cámaras diciendo que yo le he gustado”, manifestó con seguridad.