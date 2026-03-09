3 participantes recibieron fuerte castigo en ‘La casa de los famosos’; la sanción molestó a muchos

La más reciente gala de La casa de los famosos Colombia dejó uno de los momentos más tensos de la temporada, pues en medio de la emisión del 8 de marzo, ‘El Jefe’ sorprendió a los participantes y dio una noticia que llamó la atención de las estrellas que continúan dentro de la competencia.

Debido al incumplimiento de las normas del reality del Canal RCN, tres concursantes fueron sancionadas, una decisión que no solo generó incomodidad entre ellas, sino que también provocó debate entre seguidores del formato.

La producción sancionó a tres de las participantes de la temporada del 2026. Foto: Canal RCN 'La casa de los famosos Colombia'.

El anuncio se dio minutos después de que finalizara la dinámica de posicionamiento, el espacio en el que cada uno de los famosos se para frente a los nominados y les revelan las razones por las que esperan que se vayan de la casa.

Las señaladas fueron Alexa Torrex, Beba de la Cruz y Mariana Zapata, pues, según explicó la autoridad del programa, incumplieron el reglamento relacionado con la transparencia y la visibilidad que deben mantener dentro de la casa, pues interfieren con el correcto funcionamiento de las cámaras y de los micrófonos.

En el caso de Alexa Torrex, la creadora de contenido utilizó una cobija para cubrirse de manera intencional con el fin de evitar que las cámaras captaran lo que estaba haciendo.

Por otro lado, Beba y Mariana Zapata fueron sancionadas por intentar mantener una conversación privada y, de acuerdo con la explicación, las famosas se abrazaron con la intención de cubrir sus micrófonos e impedir que se escuchara lo que estaban diciendo.

Además, habrían recurrido a gestos y señas para comunicarse sin que el contenido de la charla quedara registrado, algo que también está prohibido dentro de la competencia.

Tras explicar lo ocurrido, se anunció el castigo que deberían cumplir las tres concursantes. Alexa Torrex, Beba y Mariana Zapata tuvieron que pasar la noche en el ‘calabozo’, un espacio dentro de la casa que suele utilizarse como medida disciplinaria para quienes rompen las reglas, pues cuenta con pequeños espacios de descanso y el aislamiento del resto de sus compañeros.

Por medio de la sección de los comentarios, algunos de los seguidores de La casa de los famosos Colombia mostraron su inconformidad con la decisión y expusieron sus puntos de vista:

“La sanción fue suave y lo saben”; “exigimos expulsión para Beba y para Mariana”; “A ‘El Jefe’ le dio miedo meterlas a la placa porque Alexa las saca”; “el castigo debió ser placa y con candado, pero eso solo se lo aplican a los de ‘Tormenta’” y “qué risa esa sanción” son algunas de las palabras que se leen.