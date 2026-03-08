Marcela Reyes rompió el silencio y habló de su polémica salida de ‘La casa de los famosos 3′

Pese a la corta participación que Marcela Reyes tuvo en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, la DJ y empresaria sigue generando conversación con respecto al reality, pues el motivo de su salida aun sigue generando dudas entre los amantes del programa, especialmente porque ni el Canal RCN, ni ella se pronunciaron al respecto.

La noticia de su salida se dio de manera inesperada, pues luego de haber participado en algunas de las actividades del día, la presentadora Carla Giraldo reveló que por temas personales, Marcela había abandonado la producción.

Marcela Reyes habló tras salir de LCDLF3 Foto: Instagram @marcelareyes - Montaje SEMANA

Hace pocas horas, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia se conectó a una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram y estuvo respondiendo algunas de las preguntas de sus seguidores, refiriéndose especialmente a su ausencia en el programa de telerrealidad.

“Dicen muchas cosas, pero la gente... ¿por qué no se puede imaginar que tal vez mi contrato simplemente era por unos cuantos días? Porque soy una mujer muy ocupada y mi negociación solo era entrar esos cuantos días. ¿Por qué no se pueden imaginar que me salí por qué me ganaron las ganas de estar con mi hijo y de ser mamá? ¿Por qué no pueden pensar que me enfermé y me tuve que ir? ¿Por qué siempre tienen que pensar lo del morbo y todo eso?“, manifestó.

Aunque no dio las razones definitivas de su decisión, dejó en claro que debido a los contratos de confidencialidad del Canal RCN, tenía rotundamente prohibido revelar información con respecto a los acuerdos a los que llegó con la productora.

“Es algo que por contrato no puedo contar, muchachos. No puedo referirme a mi negociación, a lo que fue mi aparición en la casa. No puedo contar cosas. Hay cosas que por contrato no se pueden hablar”.