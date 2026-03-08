Gente

Verónica Alcocer reapareció junto al presidente Gustavo Petro: así fue su llegada a la Plaza de Bolívar

La primera dama votó junto al Presidente de la República.

Laura Camila Másmela Bernal

8 de marzo de 2026, 8:34 a. m.
Gustavo Petro y Verónica Alcocer.
Gustavo Petro y Verónica Alcocer. Foto: Presidencia

En las primeras horas de la jornada de votaciones del domingo 8 de marzo, la primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, llamó la atención al reaparecer públicamente junto a Gustavo Petro en la primera mesa votaciones de la capital.

Su llegada junto al mandatario a la Plaza de Bolívar llamó la atención luego de varios meses en los que estuvo viviendo en el exterior y se había ausentado de varios eventos públicos.

VERÓNICA ALCOCER Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Su presencia en el marco del importante evento político generó comentarios entre los asistentes y usuarios de las redes sociales, y rápidamente se viralizaron algunas fotografías en distintas plataformas.

Vestida con un atuendo elegante y sobrio, la primera dama caminó junto al jefe de Estado y saludó a algunos de los presentes, despertando interés entre quienes se han mantenido atentos a los detalles de su relación, tanto a nivel político, como social.

Para muchos, la reaparición de Alcocer refleja la importancia de su papel en la esfera pública, la cual ha buscado consolidar desde el inicio del periodo presidencial de Gustavo Petro, pues ha sido partícipe de importantes iniciativas sociales y culturales, además de hacer presencia en eventos oficiales.

Sofía Petro Alcocer, hija de la pareja, también fue vista en el espacio de votaciones ejerciendo su derecho a la participación política y de la misma forma, estuvo saludando y conversando con algunos de los ciudadanos que llegaron al lugar a presenciar el momento.

Verónica Alcocer con el Presidente Gustavo Petro
Más allá del acto central, la llegada de la familia presidencial fue identificada como una imagen significativa y simbólica en medio de uno de los momentos políticos más importantes de la democracia colombiana.

En este caso, su presencia en la Plaza de Bolívar de la ciudad de Bogotá dejó una escena que generó conversación en el entorno digital de quienes se pronuncian con respecto a cada una de las apariciones públicas que protagoniza la pareja presidencial.

