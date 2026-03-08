Registrador Hernán Penagos enviará copia de las actas electorales al presidente Gustavo Petro: “Para que haga su tarea de revisar”

Hernán Penagos, registrador nacional, dio por iniciada la jornada electoral a las 8 de la mañana de este domingo, 8 de marzo. En su discurso, resaltó la labor de los jueces, jurados y los testigos electorales desplegados por todo el territorio nacional.

“Son las 8 de la mañana. Podemos declarar instaladas las elecciones para Congreso y consulta popular en todo el territorio de la República de Colombia. Es importante también aprovechar esta oportunidad para invitar a 41.200.000 hombres y mujeres que tienen hoy esa gran posibilidad de defender el Estado social de derecho”, manifestó.

Concluyó al asegurar que después de las 4 de la tarde, luego de cerradas las mesas de votación, enviará copia de las actas electorales al presidente Gustavo Petro.

“Al final de la noche, cuando tengamos publicadas todas las actas, con mucho gusto vamos a enviarle copia de todas ellas para que también hagan su tarea, con su equipo, de revisar cómo y de qué manera fueron publicadas, y las comparen con las fotografías”, le dijo a Petro.

Finalmente, invitó al presidente y al equipo del Gobierno nacional, especialmente a funcionarios del Ministerio de las TIC, para que estén juntos en la revisión de la consolidación de los resultados.

En su discurso, también invitó a la participación activa de la ciudadanía y recordó que el código fuente del software electoral fue expuesto.

“Hemos expuesto y dispuesto el Código Fuente. Ha sido suficiente la presencia de la observación electoral nacional e internacional. Hoy, a las cuatro, podrán verificar que no ha habido manipulación del Código Fuente y del software de preconteo, el cual fue congelado por seguridad el pasado martes”, sostuvo el registrador desde la Plaza de Bolívar.

Son más de 866.000 jurados de votación y 9.000 jueces trabajando en la jornada electoral de este domingo, 8 de marzo. Las urnas estarán abiertas hasta las 4 de la tarde, y luego se transmitirán los resultados del preconteo.