Política

Hernán Penagos: “No es justo que las instituciones terminen degradadas por un proceso electoral”

El registrador pidió prudencia en el manejo de la información sobre las elecciones legislativas.

Redacción Semana
11 de marzo de 2026, 2:48 p. m.
El registrador nacional, Hernán Penagos, envió un mensaje de tranquilidad sobre el desarrollo de las elecciones.
El registrador nacional Hernán Penagos cuestionó la desinformación que ha circulado alrededor de las elecciones legislativas del domingo 8 de marzo y de documentos como los formularios E-14.

Penagos enfatizó que “las elecciones de Congreso y Presidencia no son el fin del país. Son una forma de mostrar cómo entre todos entendemos las libertades” y aseguró que la discusión política está afectando la imagen de las instituciones.

“Estamos viendo que los niveles a los que escala el ejercicio de la política partidista se lleva por delante, incluso, a seres humanos y a las instituciones. No es justo que las instituciones terminen degradadas, golpeadas, por un proceso electoral. Así no funciona una democracia correcta ni un país democrático”, señaló el funcionario.

El jefe de la Registraduría Nacional habló desde Cartagena, donde se encontró con la Federación de Municipios en el Congreso Nacional que convoca esa organización y con los líderes de otras instituciones, como la Procuraduría.

El registrador advirtió sobre su preocupación en relación al costo social que los comicios están dejando para el país. “Me inquieta el costo social de unas elecciones. Salimos de ellas el domingo. Debería haber niveles de confianza y ser más justos con la nación”, puntualizó.

Penagos aseguró que se han inventado narrativas que nada tienen que ver con el proceso electoral y comunicados en los que señalan, falsamente, que la Registraduría no entregó la información al Consejo Nacional Electoral, paso que se surtió desde el mismo domingo 8 de marzo.

Durante esta semana han estado trabajando 330 comisiones escrutadoras para realizar los escrutinios. Esos procesos están a cargo de jueces, notarios y registradores de instrumentos públicos que se encargan de ejecutar esa tarea.

“En este escrutinio, como lo establece la ley electoral, también pueden presentarse reclamaciones, sin duda. El proceso de reclamación frente a los escrutinios normales es un proceso normal que ocurre en Colombia hace 40 años”, aclaró el funcionario.

Las elecciones legislativas contaron con un incremento en la participación del 3,4 % en relación con los comicios anteriores. En ese sentido, la participación total fue del 50,6 % de la población habilitada para votar.