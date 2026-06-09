Ojo a los correos fraudulentos para cambio de puesto de votación en segunda vuelta: Registraduría advierte que no se puede hacer

Los ciudadanos que participarán en la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio deberán acudir al mismo puesto de votación en el que estuvieron habilitados para sufragar durante la primera vuelta, ya que la Registraduría Nacional confirmó que no se realizarán nuevas inscripciones de cédulas ni cambios de lugar de votación para esta nueva jornada electoral.

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Puesto de votación Coliseo del Pueblo. Foto: Aymer Andrés Álvarez

La aclaración fue difundida por las autoridades electorales luego de que circularan correos electrónicos fraudulentos que informaban supuestos cambios de puesto de votación para la segunda vuelta. Según la Registraduría, estos mensajes son falsos y corresponden a intentos de suplantación de la entidad.

De acuerdo con la información oficial, el plazo para inscribir la cédula o solicitar un cambio de puesto de votación venció el pasado 31 de marzo de 2026. Por esta razón, el censo electoral que se utilizará en la segunda vuelta será exactamente el mismo que se empleó en la primera jornada presidencial.

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Hernán Penagos Giraldo, registrador nacional del estado civil. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Esto significa que quienes votaron el 31 de mayo podrán hacerlo nuevamente en el mismo lugar, mientras que los ciudadanos que no realizaron oportunamente la actualización de sus datos electorales deberán sufragar en el puesto donde quedó registrada previamente su cédula.

No se deje engañar

Las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos para que no abran enlaces sospechosos enviados por correo electrónico y verifiquen cualquier información relacionada con las elecciones únicamente a través de los canales oficiales de la Registraduría. Entre los correos detectados se encuentran algunos enviados desde dominios que no pertenecen a la entidad estatal.

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La segunda vuelta será el domingo 21 de junio. Foto: Bernardo Peña

Para consultar el puesto de votación, los ciudadanos pueden ingresar a la página web de la Registraduría, utilizar la aplicación móvil aVotar o acudir al chatbot institucional habilitado por la entidad. Allí, con el número de cédula, podrán verificar la dirección exacta del puesto y la mesa asignada para ejercer su derecho al voto.

En Bogotá, más de 6 millones de personas están habilitadas para participar en la elección presidencial, para la cual se dispondrán más de mil puestos de votación distribuidos en las 20 localidades de la capital.