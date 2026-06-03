En la tarde de este miércoles 3 de junio, la Registraduría Nacional del Estado Civil emitió un comunicado oficial en el que compartió el escrutinio de los resultados obtenidos en las elecciones de la primera vuelta presidencial.

https://www.semana.com/politica/articulo/punto-por-punto-la-registraduria-desmiente-a-gustavo-petro-y-evidencia-por-que-no-es-cierto-el-supuesto-fraude-electoral/202628/#google_vignette

De acuerdo con la entidad electoral, las reclamaciones presentadas por las diferentes campañas políticas no superaron el 0,7 % del total de las mesas que fueron instaladas en todo el país. El proceso de verificación técnica estuvo a cargo de los jueces de la República en las comisiones dispuestas para tal fin.

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Verificación y convocatoria a partidos políticos

El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, reportó que el procedimiento se desarrolló bajo los parámetros previstos y sin alteraciones en el orden logístico. Asimismo, el funcionario convocó a las agrupaciones políticas, a los órganos de control y a las misiones de observación electoral a una reunión informativa en la sede central de la entidad.

📲📰 Concluido el 100 % del escrutinio a cargo de los jueces de la República, las reclamaciones no superaron el 0,7 %.



Comunicado oficial ⬇️ pic.twitter.com/Mywt4Q59dU — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) June 3, 2026

“Una vez concluido el 100 % del escrutinio de las votaciones presidenciales por parte de los jueces de la República en todo el país, así como la consolidación de los resultados en el exterior, las reclamaciones presentadas no superaron el 0,7 % del total de mesas instaladas en el territorio nacional”, señala el documento.

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De igual forma, se aclara que el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, “destacó que el escrutinio se llevó a cabo de manera eficiente y sin contratiempos”, donde se invitó a revisar los datos entregados a los auditores desde el pasado 26 de mayo.

Preparación para la segunda vuelta electoral

El organismo electoral confirmó que, tras el cierre de esta etapa legal, la infraestructura logística se concentrará en la organización de la jornada definitiva para elegir al próximo jefe de Estado. El calendario oficial establece que la segunda vuelta presidencial iniciará el lunes 15 de junio en el exterior y el domingo 21 de junio en las mesas locales.

El registrador Hernán Penagos durante la apertura de la jornada electoral en la Plaza de Bolívar. Foto: Captura de pantalla

Respecto al trabajo de las comisiones, Hernán Penagos expresó que “se ha culminado el 100 % del escrutinio que llevan a cabo jueces de la República en todo el territorio nacional, así como también se ha consolidado la información de las mesas de votación en el exterior”.

“Igualmente, destacar que las reclamaciones presentadas no superaron el 0,7 % de las cerca de 122.000 mesas instaladas en toda Colombia. Esto significa que se llevó a cabo un conteo de mesa por parte de los jurados de votación en presencia de los testigos, que el preconteo se consolidó y que el escrutinio se llevó a cabo con rigor. Quiero agradecer a jueces y funcionarios judiciales que han sacado adelante este proceso”, concluyó Penagos.