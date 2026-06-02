Punto por punto, la Registraduría desmiente a Gustavo Petro y evidencia por qué no es cierto el supuesto fraude electoral

Por medio de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro tomó la decisión de hacer público un documento en el que, según él, se demostrarían las supuestas irregularidades en la primera vuelta presidencial del pasado 31 de mayo.

En el mensaje, el mandatario colombiano insistió en que se trata de más de 5.000 mesas “atípicas” en donde se demostraría “más sufragantes que los posibles físicamente”.

“Aquí entrego las 5.300 mesas atípicas en donde hay muchos más sufragantes que los posibles físicamente. El escrutinio sobre estas mesas debe hacerse no solo contando de nuevo los votos, sino comparando los listados de votantes con el E-11 y con el censo electoral oficial entregado hace dos meses”, expresó el presidente Petro.

Gustavo Petro publicó el documento con las más de 5.000 mesas “atípicas” sobre la primera vuelta presidencial

Desde el pasado domingo 31 de mayo, el presidente Petro ha creado un manto de duda sobre los resultados y ha sido enfático en un supuesto fraude.

Por esa razón, la Registraduría respondió punto por punto a las declaraciones del mandatario y se desmintió la postura que se tiene desde la Casa de Nariño.

“No es cierto que el censo electoral de las elecciones presidenciales 2026 se cerró dos (2) meses antes de los comicios. En esa fecha, es decir, el 31 de marzo de 2026, concluyó la inscripción de ciudadanos para votar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 1475 de 2011 y en el calendario electoral fijado por la Registraduría Nacional, mediante la Resolución 2580 del 5 de marzo de 2025″, dijo la entidad.

Sobre ese tema del censo electoral se agregó: “El censo definitivo, equivalente a 41.421.973 colombianos habilitados para votar en Colombia y el exterior, se cerró hace un mes, el pasado 30 de abril. Dicho censo fue socializado a las agrupaciones políticas ese mismo día en la mesa técnica denominada Cómo vamos, tal como se evidencia en el acta suscrita por los representantes de las campañas”.

La Registraduría asegura que el censo también se socializó con la ciudadanía y que no ha sido modificado como dice Petro.

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Sobre el tema de las mesas de votación, la Registraduría también desmintió al mandatario.

“El número de mesas instaladas en Colombia y el exterior para las elecciones de presidente y vicepresidente de la República corresponde a 122.020, distribuidas así: 120.527 el pasado domingo, 1.489 en el exterior del lunes 25 al sábado 30 de mayo, dos por orden judicial y dos en el Capitolio Nacional”.

La entidad asegura que el potencial de votantes por cada mesa de votación en Colombia y el exterior fue publicado a través de las resoluciones 4601 y 4602 del pasado 4 de mayo y que los potenciales fueron entregados a las organizaciones políticas ese mismo día.

Para las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026, un total de 41.421.973 ciudadanos están habilitados para votar en Colombia, según la Registraduría. Dentro de ese electorado, la población joven vuelve a perfilarse como uno de los sectores clave para definir los resultados. Foto: EL PAÍS

Sobre la modificación del software, la entidad expuso su postura en varios puntos:

• El pasado martes, 26 de mayo, a la 1.21.35 p. m. y a las 7.21.13 p. m. no se realizó modificación alguna a ningún software electoral. Por el contrario, ese día, en un ejercicio de transparencia, se dejó a disposición de los auditores de los partidos políticos la carpeta denominada ‘Básicos auditores presidente 2026′ y el archivo de la Divipole (División Política Electoral), el cual contiene información de las mesas por cada puesto de votación dispuesto en Colombia y el exterior. La fecha y hora que se puede ver en cada uno de estos archivos corresponde al momento en que se dispuso esta información para los auditores de las agrupaciones políticas y, por tanto, contrario a lo dicho, certifica la disposición de esta información a los auditores. Toda la información electoral correspondiente a las elecciones presidenciales del pasado domingo fue puesta a disposición de las organizaciones políticas para que efectuaran sus propios procesos de verificación, validación y análisis.

• Es deber de los auditores de sistemas de las diferentes campañas políticas interpretar y comunicar de manera rigurosa la información técnica suministrada, con el fin de evitar conclusiones erróneas o interpretaciones imprecisas, como al parecer de manera injustificada y peligrosa se está haciendo. Es de precisar que, en los últimos meses, todos los detalles de los avances en la organización de las elecciones presidenciales fueron socializados por la Registraduría Nacional a los representantes de las organizaciones políticas. En dichas reuniones técnicas, se contó con la participación del Gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior, así como de los diferentes órganos de control y misiones de observación electoral. Todas estas reuniones están soportadas por actas y videos.

• El proceso de escrutinio avanzó de manera ágil como resultado de la labor eficiente y rigurosa que están haciendo los jueces de la República en todo el territorio nacional y por la transparencia con la que los jurados de votación contaron los votos en cada una de las mesas. Es de recordar que fueron mínimas las reclamaciones presentadas en las mesas de votación y en el escrutinio por parte de los testigos electorales de las campañas políticas, dada la manera eficiente y rigurosa como se realizó el proceso de conteo de mesa por parte de los jurados de votación y de escrutinio por parte de los jueces.

• La Registraduría Nacional informa que tenemos evidencia de que en redes sociales se están publicando formularios E-14 manipulados y alterados con inteligencia artificial que no corresponden a las verdaderas actas electorales de las mesas de votación del pasado domingo.

• La Registraduría Nacional del Estado Civil invita a la Fiscalía General de la Nación, a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación, órganos de control que desde hace meses acompañan el proceso electoral, a que continúen su labor de vigilancia y control de la segunda vuelta presidencial.