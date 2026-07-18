¿Será Cristian Quiroz el nuevo registrador nacional? Esto se sabe tras su renuncia al CNE

Esta semana se conoció la renuncia del presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz, a quien le faltaba menos de un mes para culminar su periodo. En los mentideros del CNE se especularon varias razones, pero la que más tomó fuerza es la que apunta a que Quiroz estaría en la baraja de candidatos para convertirse en el próximo registrador nacional, en reemplazo de Hernán Penagos.

El magistrado Benjamín Ortiz, nuevo presidente del CNE tras la renuncia de Cristian Quiroz

El expresidente del tribunal electoral no se ha referido al tema, pero, al parecer, quiso apartarse de las cuestiones administrativas y de ordenamiento del gasto y esquivar una posible inhabilidad. El proceso de escogencia empieza en febrero de 2027 y la elección de la Corte Suprema, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional se producirá en junio del próximo año.