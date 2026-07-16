Cristian Quiroz renunció a la presidencia del Consejo Nacional Electoral

Cristian Ricardo Quiroz Romero renunció a la presidencia del Consejo Nacional Electoral (CNE), confirmaron fuentes del alto tribunal a SEMANA. Desde ese cargo, el magistrado orientó el escrutinio de las elecciones al Congreso de la República y la Presidencial de 2026.

Hasta ahora, se desconocen las razones de la dimisión de Quiroz, quien podría ser reemplazado en la presidencia por el magistrado Benjamín Ortiz, el ponente de la sanción administrativa contra la campaña presidencial de Gustavo Petro por violación de topes electorales.

Él es abogado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, especialista en derecho procesal y derecho procesal penal de la Universidad Externado de Colombia, magíster en derechos humanos y derecho internacional de los conflictos armados de la Universidad Escuela Superior de Guerra.

Atención: no hubo fraude en la primera vuelta presidencial; ante el CNE no hubo reclamaciones por la votación

Quiroz Romero ha ocupado diferentes cargos. Durante ocho años fue el director jurídico nacional del partido Alianza Verde, y se especializó en la formulación de proyectos de normas legales y convenios.

El Consejo Nacional Electoral también destacó: “Se desempeñó como asesor profesional en Colpensiones y abogado asesor en el Instituto de Seguro Social (en la) seccional Santander. En su perfil profesional se destaca su registro laboral como asesor jurídico y en defensa de diferentes procesos ante instancias judiciales”.

Presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz. Foto: Cortesía / Suministrada a El País.

Noticia en desarrollo...