Beto Coral regresa a Colombia: Estados Unidos lo deportará este jueves

El activista Franklin Humberto Coral, conocido públicamente como Beto Coral, será deportado este jueves 16 de julio por el Gobierno de Estados Unidos, según fuentes consultadas por SEMANA en Migración Colombia. Se estima que el avión aterrice en el Aeropuerto Internacional El Dorado (Bogotá) en horas de la noche.

La expulsión ocurre un mes después de que Coral, excandidato al Congreso, fue detenido por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Arizona, pese a que tenía un proceso de asilo político en trámite y un permiso de trabajo vigente hasta 2028.

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Su reclusión fue mediática. Por un lado, el Pacto Histórico denunció motivaciones políticas de la administración de Donald Trump para afectar a sectores opuestos a Abelardo De La Espriella, quien en ese momento se alistaba para competir en la segunda vuelta presidencial con Iván Cepeda.

Las autoridades migratorias de Estados Unidos alegaron que Coral, aparentemente, habría violado las normas de estancia por haber superado los tiempos inicialmente permitidos para su visado. Con todo ese escenario, se ordenó la deportación para este jueves.

Sobre Beto Coral, el presidente Gustavo Petro dijo que “es un preso político y de conciencia en EE. UU.”. Foto: Tomado de X

La defensa de Coral fue liderada por Gustavo Petro en Colombia. Por medio de las redes sociales, el jefe de Estado reprochó la decisión del Gobierno norteamericano y apoyó la idea de que se estaría frente a una persecución política. Esas versiones fueron desmentidas por voceros de la administración Trump.

“Beto Coral es un preso político y de conciencia en EE. UU. Le solicito a todos los gobiernos del mundo y a todas las organizaciones de derechos humanos de los EE. UU. ayudarnos en su liberación”, escribió el primer mandatario a través de su cuenta de X. Sus palabras generaron revuelo entre la opinión pública.

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Una vez se hizo pública la noticia de la deportación, las cabezas visibles del Pacto Histórico reaccionaron. Una de las voces que han tomado fuerza es la del exdirector del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar: “Beto Coral llega hoy a Colombia. Vale la pena recibirlo como lo que es. Un símbolo de lucha, dignidad y resistencia”.