En la tarde de este martes 16 de junio se dio a conocer la detención del activista colombiano Beto Coral en Arizona, en Estados Unidos.

Se trata de uno de los defensores más agresivos del presidente Gustavo Petro, quien ha arremetido contra el expresidente Álvaro Uribe, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Beto Coral fue arrestado en Estados Unidos por agentes de ICE. Ha sido uno de los más agresivos defensores de Petro

Con el paso de las horas se ha ido conociendo información sobre las razones por las cuales el gobierno de Estados Unidos tomó dicha decisión.

El periodista Luis Carlos Vélez puso una publicación en su cuenta en X donde cuenta detalles de lo sucedido con el activista.

Vélez dijo que preguntó directamente al Homeland Security sobre el caso de Beto Coral y publicó la respuesta completa.

“El 16 de junio, ICE arrestó a Franklin Humberto Coral Garrido, un extranjero en condición migratoria irregular procedente de Colombia. Coral Garrido ingresó a Estados Unidos en diciembre de 2015 con una visa B1/B2 que le permitía permanecer en el país durante seis meses. En violación de las leyes migratorias estadounidenses, permaneció en el país durante 10 años después del vencimiento de su visa”, dice el primer fragmento de la publicación del periodista.

Bernie Moreno sobre la detención de Beto Coral: “¡Que tengas una buena vida de regreso en Colombia!”

Allí se agrega que: “Permanecerá bajo custodia de ICE mientras avanzan los procedimientos para su deportación. Estar en detención es una elección”.

En el mismo escrito se asegura que por parte de Estados Unidos hay una invitación para los extranjeros que están en situación migratoria irregular a definir su salida del país con las herramientas que se han destinado.

Detención de Beto Coral en Estados Unidos. Foto: Daniel Coronell

“Estados Unidos está ofreciendo a los inmigrantes indocumentados US$2.600 y un vuelo gratuito para que abandonen voluntariamente el país ahora mismo. Alentamos a toda persona que se encuentre ilegalmente en Estados Unidos a aprovechar esta oferta y preservar la posibilidad de regresar legalmente en el futuro para vivir el sueño americano.De lo contrario, será arrestado y deportado sin posibilidad de regresar a Estados Unidos”.

El senador republicano, Bernie Moreno, también se pronunció sobre la detención del activista Beto Coral.

“No puedes venir a Estados Unidos, solicitar asilo y luego actuar como agente extranjero de ese mismo gobierno mientras simultáneamente socavas nuestra política exterior”, dijo Moreno.

“¡Que tengas una buena vida de regreso en Colombia, Beto!“, escribió el senador en su cuenta de X.

Detención de Beto Coral: Embajada de Colombia en EE.UU. confirma que se “activaron las gestiones de asistencia consular”

A primeras horas de la mañana de este miércoles, 17 de junio, la canciller Yolanda Villavicencio estableció comunicación con Estados Unidos para conocer con exactitud las razones de la detención de Coral. El embajador Daniel García-Peña Jaramillo hace lo propio.

“En relación con la detención del ciudadano colombiano Franklin Humberto Coral Garrido por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Arizona, el martes 16 de junio de 2026, la Embajada de Colombia en Estados Unidos y el Consulado General de Colombia en Los Ángeles activaron las gestiones de asistencia consular desde el día de ayer y establecieron contacto con las autoridades estadounidenses competentes”, dice el comunicado de la embajada de Colombia en EE. UU.