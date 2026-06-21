Beto Coral rompe el silencio y se defiende tras su detención en Estados Unidos: “No soy un criminal”

La polémica detención del activista colombiano Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como Beto Coral, el pasado 16 de junio en Estados Unidos, continúa generando reacciones. Ahora, el reconocido defensor del presidente colombiano, Gustavo Petro, publicó una carta en su cuenta de X bajo el título “Hablar no es un crimen”, en la que se pronunció sobre su reciente arresto y defendió su situación migratoria.

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“Durante estos 11 años he contado con todos los permisos legales para permanecer en este país: permiso de trabajo, número de Seguro Social y demás documentos correspondientes. Nunca he cometido un delito, nunca he violado la ley y siempre he tenido una conducta ejemplar”, se lee en la carta de Beto Coral.

Además, el activista le mandó un mensaje al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, donde le aseguró que no es un criminal y destacó la trayectoria de su padre, Humberto Coral Caballero, mayor de la Policía Nacional de Colombia, quien fue entrenado por la DEA y murió en la lucha contra el narcotráfico.

Arresto de Beto Coral Foto: Daniel Coronell

“Al secretario de Estado, Marco Rubio, le digo: no soy un criminal. Soy hijo del mayor de la Policía Nacional de Colombia, Humberto Coral Caballero, oficial entrenado por la DEA y quien entregó su vida en la lucha contra el narcotráfico”, dice la carta.

Asimismo, respondió a las declaraciones hechas por el senador Bernie Moreno, aclarando que solicitó asilo en 2016, antes de la llegada de Gustavo Petro al poder, así como negó cualquier vínculo con el actual Gobierno colombiano, asegurando que nunca ha sido funcionario, contratista ni agente de esa administración.

No soy un criminal.



Soy un colombiano que ingresó legalmente a Estados Unidos, solicitó asilo siguiendo los procedimientos establecidos y durante 11 años cumplió la ley.



Hoy comparto este comunicado porque creo que la verdad debe conocerse y porque nadie debería ser perseguido… pic.twitter.com/zYjILsFOFE — Beto Coral (@Betocoralg) June 21, 2026

“Al senador Bernie Moreno le aclaro que jamás solicité asilo político para protegerme del gobierno de Gustavo Petro. Este Gobierno comenzó en 2022, mientras que yo solicité asilo en 2016. Nunca he sido agente del mencionado Gobierno, ni mucho menos he sido funcionario o contratista. Soy un colombiano que vive en el exilio; soy un colombiano inmigrante, como usted, que piensa libremente”, señaló el activista en la carta.

También, Beto Coral afirmó que ingresó legalmente a Estados Unidos el 25 de diciembre de 2015 y explicó que presentó su solicitud de asilo político en marzo de 2016, dentro del plazo establecido por las autoridades estadounidenses. Según señaló, la petición fue realizada por recomendación de funcionarios de ese país y antes de que venciera el plazo legal para hacerlo.

Gustavo Petro, Beto Coral y la imagen de su arresto en Arizona. Foto: FOTO1: PRESIDENCIA/FOTO2: PANTALLAZO DEL MOMENTO DE LA CAPTURA/FOTO3: AUTOR ANÓNIMO.

“Entré a este país legalmente el 25 de diciembre de 2015. Por sugerencia de funcionarios del Gobierno de Estados Unidos, solicité asilo político en marzo de 2016, dentro del plazo establecido que vencía en junio de ese año”, dijo el activista a través de la carta.

Al finalizar su carta, Beto Coral agradeció el respaldo recibido por parte de los colombianos y les pidió mantenerse atentos a los acontecimientos que puedan surgir. Además, advirtió que podrían venir momentos difíciles para quienes deciden denunciar lo que consideran injusticias, e hizo un llamado a defender la vida y rechazar la persecución y la violencia.

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“A todos los colombianos les doy las gracias por su apoyo. Les pido que permanezcan atentos. Lo que viene puede ser difícil para quienes elegimos alzar la voz frente a la injusticia. Siempre elijan el camino de la vida, nunca el de la persecución ni el de la muerte”, concluye en el documento compartido en la red social.