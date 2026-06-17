Gustavo Petro envió duro mensaje a Bernie Moreno tras detención en Estados Unidos de Beto Coral: le hizo advertencia

En las últimas horas fue detenido en Arizona, Estados Unidos, el activista petrista Franklin Humberto Coral Garrido, más conocido como Beto Coral. El procedimiento fue llevado a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Tras lo anterior, el senador republicano Bernie Moreno compartió un mensaje a través de su cuenta en X, deseándole a Coral un buen regreso a Colombia.

“No puedes venir a Estados Unidos, solicitar asilo y luego actuar como agente extranjero de ese mismo gobierno mientras simultáneamente socavas nuestra política exterior. ¡Que tengas una buena vida de regreso en Colombia, Beto!“, dijo el congresista estadounidense, esta mañana de miércoles 17 de junio.

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Pasaron pocos minutos y el presidente Gustavo Petro le respondió al senador Moreno. Lo hizo también en X, donde aprovechó para lanzarle una advertencia al congresista estadounidense.

A continuación, el extenso mensaje de Petro en X al senador estadounidense:

“Señor Bernie Moreno es veedor internacional y, si se expresa contra los colombianos en el exterior, tomaré mis decisiones.

El señor Beto Coral es hijo de un oficial de policía que dio su vida para capturar a Pablo Escobar y detener el flujo de cocaína que entraba Pablo Escobar. ¡Respételo!

Y si se asiló en EEUU y se le concedió el asilo, ese es un derecho de la humanidad. EE. UU. le concedió el asilo a Beto Coral para que no lo mataran los narcotraficantes.

Ahora sí se indulta a narcotraficantes y se expulsa a los que lucharon contra el narcotráfico; allá ustedes. Les sugiero que dejen de pensar que es primero subir a la presidencia a un ciudadano de los EE.UU y no mirar sus antecedentes de alianza con el narcotráfico.

Yo sé que ustedes engañan a Trump, pero que alguien que tenga la información adecuada le hable directamente al presidente Donald Trump.

Ya censuraron que yo mismo fuera a dar una conferencia en una universidad de Boston en donde me invitaron.

Ahora censuran a periodistas colombianos. El señor Beto Coral no es espía, nosotros no espiamos países extranjeros. El señor Beto Coral es un periodista que no piensa como usted, Bernie Moreno, lo censuran y le quitan el derecho al asilo; ojo con separarlo de su hijo.

Eso no es de gente que piense en democracia, sino de simples odiadores de las y los colombianos por racismo, que usted no debería sentir porque proviene de Colombia, así haya jurado lealtad por encima de todo a los EEUU como hizo también su candidato en Colombia que quieren imponer.

Ya sabe que ni Trump lo conoce a usted ni a su candidato.

En la imagen, el procedimiento del ICE contra Beto Coral. Foto: Screenshot 'x'

Embajada de Colombia en Estados Unidos se pronunció sobre la detención de Coral

A través de un comunicado, desde la Embajada de Colombia en Estados Unidos indicaron este miércoles, 17 de junio, que una vez se enteraron de la detención de Coral en ese país, “activaron las gestiones de asistencia consular desde el día de ayer y establecieron contacto con las autoridades estadounidenses competentes”.

Por último, dijeron que a Coral le están brindando el acompañamiento y la asistencia consular correspondientes.

“La Embajada y el Consulado continúan dando seguimiento al caso y brindando al connacional el acompañamiento y la asistencia consular correspondientes, en el marco de las funciones previstas por el derecho internacional y las normas vigentes”, concluyeron.