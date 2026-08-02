Defensa de Angie Rodríguez respondió a Petro tras preguntarle si había comprado votos y aprovechó para hacerle polémica consulta

Luego de que el exministro y abogado Wilson Ruiz, defensa de Angie Rodríguez, exgerente del Fondo Adaptación, anunciara que interpondrán una tutela para que la insubsistencia impuesta contra su cliente sea revertida y se garanticen sus derechos, el presidente Gustavo Petro se fue de frente contra el jurista.

Gobierno Petro declaró insubsistente a Angie Rodríguez como gerente del Fondo Adaptación

A través de la red social X, Petro le preguntó a Ruiz, entre otras cosas que le dijo, que si él había comprado votos.

“Abelardo; puede restituir a Angie, aunque, Wilson, ya ha servido a sus propósitos. A Angie, porque me siento hombre digno, no la volveré a molestar con su salud, le consignaré lo que le debo de mi sueldo porque al no poder manejar mi cuenta por la OFAC la delegué a pagar los gatos míos y de mis seres queridos, no tengo problema en publicar mis extractos como hace poco lo hice, siempre los gastos míos los he pagado con mi sueldo, como paciente tiene derechos que respeto. El señor, Wilson Ruiz Orejuela, tiene algo por qué responder: Le pregunto: ¿usted señor Wilson Ruiz Orejuela, excandidato poco afortunado para la elecciones a Congreso por el movimiento de la extrema derecha, no compró votos a 100.000 pesos? Le pregunto en mi derecho a la petición", le dijo puntualmente Petro en X a la defensa de Rodríguez.

Tras el anterior mensaje, el exministro no dudó en responderle al jefe de Estado. De entrada, Ruiz le dejó claro a Petro que él no compra votos.

“Señor Petro, tengo más de 30 de años experiencia donde me he caracterizado, y el país me ha reconocido, por mi trabajo honesto y encaminado a defender la Constitución y la Ley. Le respondo: yo no compré votos. Tampoco violé los topes electorales, el gerente de mi campaña no está investigado, mis gerentes en las regiones no están siendo procesados, no recurrí a pactos en las cárceles para que los criminales apoyaran mi candidatura y tampoco promoví el voto fusil en el país. Si realmente tiene pruebas de lo que afirma, preséntelas de inmediato ante la Fiscalía General de la Nación, si no las tiene, lo que corresponde es rectificar”, le dijo inicialmente el jurista al mandatario, esta mañana de domingo 2 de agosto.

“Abelardo; puede restituir a Angie”: Gustavo Petro publica mensaje y habla de pago con su sueldo a Angie Rodríguez

Posteriormente, el abogado de Rodríguez, a quien el Gobierno Petro declaró en las últimas horas insubsistente como gerente del Fondo Adaptación, aprovechó para hacerle una polémica consulta al presidente Petro.

“Y como última reflexión, señor Petro: por la forma en que está escrito su mensaje, con evidentes errores de redacción y ortografía, muchos colombianos nos preguntamos qué ocurrió al momento de publicarlo. ¿Se encuentra bien y con los 5 sentidos?”, le consultó puntualmente a Petro.

Así mismo, en su mensaje en X, el abogado Ruiz le pidió al mandatario colombiano que no desviara la atención hacia él, cuando el tema central es el caso de su cliente Rodríguez.

“Usted intenta desviar la atención hacia mí, cuando el debate acá es sobre su actuar presuntamente delictivo sobre la señora Angie a Rodríguez”, señaló Ruiz.