Petro revela fuerte advertencia de Beto Coral: “Van a ir por usted, salga del país antes del 6 de agosto”

El presidente saliente, Gustavo Petro, publicó este domingo en su cuenta de X un mensaje de Beto Coral, en el que este le expresa agradecimiento por el apoyo recibido durante un proceso judicial en Estados Unidos y le advierte sobre un presunto riesgo contra su seguridad.

Gustavo Petro sale en defensa de Beto Coral y se va con todo contra el presidente Donald Trump

“Señor presidente, estoy convencido de que van a ir por usted. En la audiencia de fianza de mi caso, un abogado del Departamento de Estado afirmó que yo era un agente de su Gobierno. Durante esa audiencia lo mencionó a usted en siete ocasiones, presentándolo como un enemigo de los Estados Unidos y vinculándolo con supuestas actividades de espionaje u otras acusaciones que, según ellos, se han venido construyendo”, destacó Petro.

Esto me escribió Beto Coral hijo del policía que buscaba a Pablo Escobar y que fue apresado por un païs extranjero



presidente: Beto Coral le envía el siguiente mensaje. Le pido que lo tome muy en serio:



Señor Presidente:



En nombre de la mamá de mi hijo, de mi hijo Juan… — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 2, 2026

Coral agregó que las autoridades estadounidenses no presentaron una acusación formal en su contra.

“No pudieron presentar una acusación formal (indictment) en mi contra porque, gracias a su gestión, pude salir rápidamente de los Estados Unidos”, afirmó.

En otro apartado del mensaje, Coral aseguró estar convencido de que el mandatario enfrentaría acciones en su contra y mencionó al presidente electo, Abelardo De La Espriella.

“Estoy completamente seguro de que este señor mafioso De La Espriella facilitará todos los mecanismos, judiciales y no judiciales, para intentar someter su libertad, su dignidad e incluso poner en riesgo su vida”, expresó el texto difundido por Petro.

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Por último, Coral recomendó al mandatario abandonar el país antes del 6 de agosto con el objetivo de preservar su vida y dignidad.

“Por favor, no sea un héroe. Le pido que salga del país antes del 6 de agosto. Lo necesitamos con vida y con dignidad para recuperar el país”, señaló la publicación en X.

Petro destacó un mensaje enviado por Beto Coral. Foto: Montaje El País: Presidencia / redes sociales

Coral agradeció al mandatario su ayuda en el proceso que enfrenta y destacó la posibilidad de hablar de manera personal con Petro.

“En nombre de la mamá de mi hijo, de mi hijo Juan Manuel, de Logan, mi perro, y en el mío propio, queremos darle las gracias por todo lo que ha hecho por nosotros. Esperé poder hablar con usted personalmente para decirle esto, pero seré directo y sincero”, dijo Coral.