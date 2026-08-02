Petro revela fuerte advertencia de Beto Coral: “Van a ir por usted, salga del país antes del 6 de agosto”

El presidente saliente, Gustavo Petro, publicó este domingo en su cuenta de X un mensaje de Beto Coral, en el que este le expresa agradecimiento por el apoyo recibido durante un proceso judicial en Estados Unidos y le advierte sobre un presunto riesgo contra su seguridad.
“Señor presidente, estoy convencido de que van a ir por usted. En la audiencia de fianza de mi caso, un abogado del Departamento de Estado afirmó que yo era un agente de su Gobierno. Durante esa audiencia lo mencionó a usted en siete ocasiones, presentándolo como un enemigo de los Estados Unidos y vinculándolo con supuestas actividades de espionaje u otras acusaciones que, según ellos, se han venido construyendo”, destacó Petro.
Esto me escribió Beto Coral hijo del policía que buscaba a Pablo Escobar y que fue apresado por un païs extranjero— Gustavo Petro (@petrogustavo) August 2, 2026
presidente: Beto Coral le envía el siguiente mensaje. Le pido que lo tome muy en serio:
Señor Presidente:
En nombre de la mamá de mi hijo, de mi hijo Juan…
Coral agregó que las autoridades estadounidenses no presentaron una acusación formal en su contra.
“No pudieron presentar una acusación formal (indictment) en mi contra porque, gracias a su gestión, pude salir rápidamente de los Estados Unidos”, afirmó.
En otro apartado del mensaje, Coral aseguró estar convencido de que el mandatario enfrentaría acciones en su contra y mencionó al presidente electo, Abelardo De La Espriella.
“Estoy completamente seguro de que este señor mafioso De La Espriella facilitará todos los mecanismos, judiciales y no judiciales, para intentar someter su libertad, su dignidad e incluso poner en riesgo su vida”, expresó el texto difundido por Petro.
Por último, Coral recomendó al mandatario abandonar el país antes del 6 de agosto con el objetivo de preservar su vida y dignidad.
“Por favor, no sea un héroe. Le pido que salga del país antes del 6 de agosto. Lo necesitamos con vida y con dignidad para recuperar el país”, señaló la publicación en X.
Coral agradeció al mandatario su ayuda en el proceso que enfrenta y destacó la posibilidad de hablar de manera personal con Petro.
“En nombre de la mamá de mi hijo, de mi hijo Juan Manuel, de Logan, mi perro, y en el mío propio, queremos darle las gracias por todo lo que ha hecho por nosotros. Esperé poder hablar con usted personalmente para decirle esto, pero seré directo y sincero”, dijo Coral.