“Gustavo Petro ha querido entramparme”, Néstor Humberto Martínez sobre chats entre Gloria Arizabaleta y Alejandro Carranza

SEMANA: En la última edición de la revista, se publicaron unos chats entre la representante Gloria Arizabaleta y el abogado de Gustavo Petro, Alejandro Carranza, en los que se habla de un plan para llevarlo a usted ante la Fiscalía. ¿Cuál es su reacción frente a esa información?

Néstor Humberto Martínez: Pues debo decir que no me declaro perplejo porque, desde el primer día de su gobierno, Petro inició una política contra mí de persecución, una persecución que yo llamo criminal a través de injurias y de acosos públicos. En cuanta plaza pública, en cuanta entrevista daba de manera obsesiva, enferma, diría yo, mencionaba mi nombre.

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Tanto así que recuerdo que al comenzar el gobierno de Petro tuve que mandarle una carta diciéndole que los demócratas reprochamos toda forma de desviación del poder cuando se utiliza al servicio de querellas y pasiones personales. Allí le dije que me dieran una cita para ver qué era lo que él quería en relación conmigo, o si yo tenía que irme del país.

SEMANA: ¿Y qué le respondió?

N.H.M: Terminó diciéndome que mi solicitud entraría en la lista de peticiones de audiencia con él. Se terminaron sus 4 años y nunca hubo tiempo para conocer por qué esta persecución obsesiva. Y la verdad es que él ha querido entramparme. Él habla mucho del entrampamiento y parece ser que sabe bastante de eso.

Quiso entramparme en la Comisión de Naciones Unidas y la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Le falló ese entrampamiento cuando le dijeron que yo no había actuado indebidamente en el caso de Santrich. Luego en la denuncia que se hizo ante la Fiscalía, la actual Fiscalía concluyó que nunca había habido una actividad irregular de la Fiscalía en el caso Santrich. Me ha denunciado en todas las instancias, en la Comisión de Acusaciones. Hasta en el Consejo de Estado, en un caso que terminó en el Tribunal Superior de Bogotá, que también falló a mi favor.

SEMANA: Pero contésteme sobre estos chats en particular...

N.H.M: Esto ha sido un acoso permanente y bueno, la tapa es lo que acaba de ocurrir. Ahí queda claramente establecido que el abogado de Petro estaba constriñendo a la investigadora de la Comisión de Acusaciones (la representante Gloria Arizabaleta) para que me hicieran una compulsa de copias.

El abogado Carranza hace una propuesta inusual que podría configurar un delito al plantear que él mismo puede redactar la compulsa: “¿Te la hago?”. Foto: FOTO: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Como nada le sirve, ahora quería que se me investigara en la Fiscalía General de la Nación, a sabiendas de que yo soy un aforado constitucional (por su cargo como fiscal) y eso no es posible. Pero hasta allá quería llegar en su empeño por avanzar en esta persecución criminal. Ha quedado develado ese plan en donde el abogado de este llega al punto de ofrecer redactar la providencia judicial. Esto es insólito. Esto no tiene antecedentes en Colombia.

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SEMANA: ¿Qué piensa hacer?

N.H.M: Por supuesto, yo he dicho que todo lo que se ha sabido lo pondré en conocimiento de la justicia y también del Consejo de Disciplina Judicial para que se examine la conducta del abogado Carranza.

SEMANA: ¿Qué otra interacción ha tenido usted con el abogado Carranza?

N.H.M: El abogado Carranza fue el abogado de un caso que la Fiscalía llamó en su momento el supermercado de las Farc. Desde entonces ha tenido unas declaraciones y unas actitudes que son francamente controversiales. Pero adicionalmente, anda en cuanta actuación puede, pidiendo que se me abran investigaciones en foros que no son los de la competencia que me corresponde en mi calidad de fiscal general y, obviamente, todo esto lo hace por un mandato que ha recibido de seguir acosándome en todas las instancias. Cuando dije que no me sorprende es porque yo estaba a la vez advertido de que algo estaba ocurriendo.

SEMANA: ¿Advertido en qué sentido?

N.H.M: Hacia comienzos de este año, estando en la ciudad de Miami, un importante hombre de inteligencia de los Estados Unidos me contactó para advertirme que algo se estaba tramando para intentar judicializarme. Y me puse a la tarea de investigar qué podría estar ocurriendo y lo primero que encontré es que, a partir de marzo de este año, el amigote de Petro, Alirio Uribe, había asumido todas las investigaciones que aún quedan en mi contra. Él, un año atrás, se había declarado impedido para conocer de cualquier actuación en relación conmigo por manifiesta enemistad, una enemistad política que ha quedado evidenciada en toda clase de trinos, comunicados y declaraciones del propio Alirio Uribe. Él, habiéndose declarado impedido, empezó a asumir investigaciones en el mes de marzo o abril y eso indicaba que la información que me habían dado en los Estados Unidos era cierta.

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SEMANA: ¿Usted qué hizo ahí?

N.H.M: Yo tuve que recusar inmediatamente a Alirio Uribe, con lo cual pues esa línea perversa, pérfida de actuación le fracasó y ahora conocemos que de manera soterrada, subterránea, perversa, criminal estaban intentando obtener una compulsa de copias, y la propia representante Arizabaleta en la declaración que dio a SEMANA reconoce que fue objeto de toda clase de presiones para este efecto.

Va a ser muy importante entonces que en la justicia podamos conocer quiénes la presionaban y de qué manera para lograr algo que es absolutamente ilícito e inédito en la historia judicial de este país. La representante, pues, Arizabaleta se sabe toda esta información en un contexto más amplio que es de muchas reuniones y pues de lo que se ve en los chats es una cercanía muy grande entre ella y el abogado Carranza.

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SEMANA: Los chats en los que hablan de usted se enmarcan en un contexto más amplio, de meses de relación entre el abogado y la representante. ¿Usted cómo evalúa todo esto que se ha publicado?

N.H.M: En lo que a mí respecta, que es lo de mi mayor interés, lo que muestra es que un abogado litigante se acerca a la autoridad a costo de construir una relación utilizando, adjetivos calificativos al servidor público, “apreciada”, “querida representante”, que son absolutamente incalificables en nuestro sistema judicial, y valiéndose de esa cercanía empieza a hacerle solicitudes que son inconducentes y que yo creo que tienen un alto grado de ilicitud como forzarla a hacer una compulsa de copias llegando al extremo de ofrecer que él mismo redactaba la providencia judicial.

Esto es increíble. Esto, por supuesto tiene que ser auditado a la luz de las normas penales y de las normas disciplinarias.

SEMANA: En el texto publicado por SEMANA, el abogado le dice a la representante “Te la hago”, en referencia a la compulsa de copias en su caso. ¿Eso jurídicamente qué configura?

N.H.M: Habrá que ver cómo la califica la justicia penal, cómo puede llegar a calificar la conducta del abogado, pero puede llegar a ser hasta una usurpación de función pública, porque solo los servidores públicos pueden redactar providencias judiciales.

SEMANA: El abogado Carranza le dijo a SEMANA que no había ninguna irregularidad, pues él había pedido que lo investigaran en otras instancias.

N.H.M: Él busca diluir su responsabilidad y llevar a que la opinión pública se confunda. Claro que como abogado él puede pedir cuantas investigaciones quiera y yo estaré siempre dispuesto, como lo he hecho, a atender todos los llamados que se me hagan para aclarar cualquier circunstancia.

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Pero lo que es inaudito es que él no haya respondido al periodista por qué ofreció hacer una providencia de compulsa de copias y ni siquiera responder si al final sí la hizo, porque está por verse si la hizo o no la hizo. Carranza eludió en su respuesta hablar de si hizo o no esa providencia. En la investigación penal y disciplinaria se podrá establecer si ello ocurrió y de qué manera, porque siempre en la actividad delincuencial quedan trazos y se ha venido a saber que estas son comunicaciones que se hicieron por Signal, que es donde empiezan a recogerse las personas para mantener la reserva de sus comunicaciones, pues debía pensar en que algo no debía estar ocurriendo adecuadamente desde el punto de vista de los valores y de la ética.

SEMANA: Hoy hay un proceso en la corte contra la representante Arizabaleta y la realidad también es que los procesos contra Petro nunca avanzaron en la Comisión de Acusación. ¿Qué puede pasar en ese expediente contra el hoy primer mandatario?

N.H.M: El país va a requerir que ese proceso sea muy transparente. Alirio Uribe no se declaró impedido y produjo una ponencia de archivo. La magistrada, en este caso la presidenta de la Comisión de Acusaciones, sí pidió que se llevara adelante la investigación. Eso fue en un acto de independencia, porque se muestra todo en una actitud de acoso grande a la actividad judicial propiamente dicha.

Este fin de semana se anuncian revelaciones del gerente de la campaña, Ricardo Roa. Muy seguramente, se podrán dar principios de oportunidad o preacuerdos que le permitan al país conocer en detalle lo que ya se conoce por decisiones del Consejo Nacional Electoral.