Empresa Metro de Bogotá rechaza presuntos actos de corrupción revelados por SEMANA y anuncia denuncia penal ante la Fiscalía

En respuesta a la investigación publicada por SEMANA, la Empresa Metro de Bogotá emitió un pronunciamiento público en el que aclara su postura frente a las denuncias de presunta corrupción que involucran a un alto ejecutivo de la firma China Harbour Engineering Company Limited (CHEC), integrante del consorcio Metro Línea 1.

Exclusivo: escandaloso video muestra a empresario chino, del Consorcio Metro Línea 1 de Bogotá, recibiendo dinero de una presunta extorsión en bolsas con efectivo

La entidad confirmó que, tras ser consultada por este medio, adelantó una verificación interna, a través de la cual pudo constatar que los hechos señalados en la investigación apuntan a un directivo de la firma CHEC en sus relaciones comerciales con subcontratistas de la misma compañía.

La respuesta se da tras la publicación de un artículo donde un video se convirtió en la prueba clave de un presunto escándalo de corrupción que enreda a la empresa Consorcio Metro Línea 1, la sociedad china que se quedó con el contrato para la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá.

La escena ocurre en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, en las oficinas en las que, en abril de 2026, se ubicaba la empresa China Harbour Engineering Company Limited Colombia (CHEC) y que ahora son sede de un hotel con simbología oriental colgada en la puerta principal.

Se trata de un encuentro entre el representante legal de la Unión Temporal Metrobuild, subcontratista de la obra, y funcionarios de CHEC, a cargo de la “prefabricación de las vigas tipo U que conforman el viaducto del metro de Bogotá”.

La Empresa Metro de Bogotá impuso una multa de $358,5 millones al concesionario Metro Línea 1 (ML1) por incumplir los plazos de construcción de la Estación 3 – Ciudad Kennedy de la Primera Línea del Metro. Foto: Foto: X@CaracolRadio

En la reunión, que quedó en video, los protagonistas hablan de “cuentas” pendientes y facturas por miles de millones de pesos destinadas al pago de operarios de la construcción del metro. En medio de la conversación, el contratista se agacha y de su maleta saca una bolsa oscura y se la pasa a un chino, en la oficina de CHEC.

“La Empresa Metro de Bogotá rechaza de manera categórica cualquier conducta que pueda constituir actos de corrupción o que atente contra la transparencia en la ejecución del proyecto más importante de infraestructura del país”, señaló la compañía en un comunicado a la opinión pública.

Manifestó que se informó a la Banca Multilateral sobre la situación y se procedió a presentar ante la Fiscalía General la denuncia penal, poniendo a disposición del ente investigador toda la información, con el fin de que se adelanten las acciones a que haya lugar.

Uno de los puntos centrales busca dar tranquilidad a la ciudadanía con respecto a la estabilidad financiera de la obra. La compañía precisó que los dineros envueltos en el presunto esquema ilícito son de naturaleza privada, correspondientes a los acuerdos comerciales entre el concesionario y sus proveedores.

Asimismo, la entidad distrital aclaró que se encuentra al día con los pagos pactados en el modelo financiero del contrato, por lo que la firma contratista (Metro Línea 1) tiene la obligación legal de cumplir con sus subcontratistas sin que esto interfiera en la ejecución física de los trabajos.

“Entendemos la gravedad de los hechos de presunta corrupción entre privados, que sin duda deben ser investigados y sancionados si da lugar. Como empresa hacemos un llamado a la ciudadanía a seguir denunciado”, manifestó la Empresa Metro de Bogotá.

El consorcio, por su parte, anunció que inició una investigación prioritaria bajo su programa de cumplimiento.

De acuerdo con los resultados preliminares de esa investigación, los hechos registrados se enmarcan en la relación contractual entre Ubeam Unit de China Harbour Engineering Company Limited Colombia y la Unión Temporal Metrobuild.

La empresa enfatizó que mantiene una política de “tolerancia cero” frente al soborno, la corrupción y cualquier conducta ilegal. Asimismo, aseguró que adoptará medidas con celeridad y contundencia en caso de establecerse responsabilidades por el incumplimiento de procedimientos internos, y confirmó que atenderá y colaborará con cualquier requerimiento de información por parte de las autoridades competentes.